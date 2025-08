Arturo Ávila desestima acusaciones de enriquecimiento ilícito y nexos con el narco

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 5 (EL UNIVERSAL).- El diputado Arturo Ávila, vocero de Morena en la Cámara de Diputados, desestimó las acusaciones de legisladores del PAN, quienes acusaron de tener presuntos nexos con el narcotráfico, corrupción, enriquecimiento ilícito y nepotismo; y acusó que se trata de una campaña negra en su contra.

"¿A mí quién me acusa? Tres payasos de Acción Nacional: Jorge Romero, Triana y Héctor Saúl Téllez. Esta narrativa que han puesto sobre la mesa, responde a una campaña negra anunciada con anticipación, para tratar de desacreditarme, para tratar de frenarme. Pues, yo se lo digo desde aquí a Jorge Romero, y de frente Jorge, no me vas a frenar, voy a seguir exhibiendo lo corrupto que eres", dijo en conferencia de prensa.

El diputado morenista afirmó que los expedientes judiciales presentados por los diputados Héctor Saúl Téllez y María Elena Pérez-Jaén, y el vocero nacional del PAN, Jorge Triana, ya fueron concluidos, y no representan investigaciones en curso.

"(Son) 22 litigios que están mostrando, que ha habido, históricos, desde hace más de 20 años, cerrados, concluidos, y lo presentan como 22 investigaciones", explicó a pregunta expresa de EL UNIVERSAL, sobre si reconocía que los expedientes judiciales eran en su contra.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También dijo que la relación con el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, fue efímera cuando fue titular de la Secretaría de Gobernación, ante las acusaciones de los panistas, de tener vínculos con el morenista que es señalado de presuntos nexos con el grupo criminal denominado "La Barredora".

"Soy un soldado de la doctora Claudia Sheinbaum. Mi relación con Adán Augusto es corta, es de poco tiempo... Y jamás en la vida he utilizado una posición política o pública para hacer negocios", expresó.

Añadió que el próximo jueves presentará más pruebas de presuntos delitos, en contra del presidente nacional del PAN, Jorge Romero.

"El próximo día jueves, en la legislativa del pueblo, como lo anticipé, voy a denunciar una serie de conductas ilícitas que cometió Jorge Romero, en colusión con una empresa constructora, que además está vinculada con el poder judicial de la Ciudad de México", comentó.