Arturo Herrera rectifica: sí se reunió con Meade y González Anaya

El titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, rectificó y dijo que sí se reunió este martes de manera informal y sin agenda con sus predecesores José Antonio Meade Kuribreña y José Antonio González Anaya.

En entrevista en Palacio Nacional, el funcionario federal dijo que el encuentro no había ocurrido y atribuyó la presencia de los ex secretarios de Hacienda a que "han de haber venido a hablar entre ellos".

Sin embargo, el actual encargado de las finanzas públicas publicó un hilo en Twitter dando cuenta de la reunión.

Herrera Gutiérrez escribió que en los últimos meses ha tenido encuentros informales con casi todos los secretarios de Hacienda desde 1994 y con casi todos los subsecretarios del Ramo desde 1982.

"Reconozco el valor de las experiencias pasadas de mis predecesores en la Secretaría de Hacienda", expresó.

Señaló que con algunos las reuniones son de carácter oficial, como con José Ángel Gurría, actual secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), o con Agustín Carstens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés).

Otras reuniones son más informales, "sin agenda y con un diálogo abierto, como la que tuve hoy con @JoseAMeadeK y @JAGlezAnaya", confirmó en un mensaje a través de la red social.

"En esta última sólo hubo dos problemitas: 1. No hubo chilaquiles en el menú. 2. Les tomaron una foto al salir y se #chivearon mucho", añadió el secretario de Hacienda en un hilo que concluye con una foto de él recargado en un escritorio y detrás de él, fotografías de ex secretarios y ex subsecretarios de Hacienda.

Y añadió: "Les dejo una foto con mis predecesores de la Subsecretaría del ramo (de los cuales he aprendido mucho). Cargo que ocupé hasta hace algunas semanas. ¿A quién identifican en el mural de fotos?".