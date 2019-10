Arturo Zaldívar se sostiene: Presiones de Calderón fueron por los casos ABC y Cassez

Las presiones que el expresidente Felipe Calderón ejerció contra el ministro Arturo Zaldívar fueron en los casos de la guardería ABC y sobre la liberación de Florence Cassez.

Así lo afirmó el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, en conferencia de prensa realizada este jueves en el edificio sede del Máximo Tribunal.

En respuesta al rechazo de Calderón sobre las presiones que Zaldívar mencionó durante una entrevista transmitida en Canal Once, el presidente de la Corte destacó que en su momento informó a Juan Silva Meza, quien encabezaba el Poder Judicial Federal en aquel entonces.

Detalló que en el año 2011 cuando presentó el proyecto sobre el caso de la guardería ABC que proponía fincar responsabilidades a funcionarios federales y estatales, y que fue desechado, el ministro fue víctima de un "linchamiento mediático" y denostaciones personales.

En 2013, indicó, la situación por el proyecto en el que se ordenó la liberación inmediata de la francesa Florence Cassez, se repitió.

"Están las pruebas de que esto se supo prácticamente desde que se estaba discutiendo el proyecto", dijo.

Agregó que en ese entonces no salió a dar conferencia de prensa para informar sobre las presiones ejercidas en su contra porque corría el riesgo de generar con ello una "crisis institucional".

Enfatizó en que él nunca ha cedido ni cederá a presiones porque tiene una reputación qué cuidar.

"El antídoto contra las presiones es no ceder a ellas, mi independencia ahí está, mis votos quedaron en ese sentido y para presionarte deben tener algo con qué presionarte y yo no tengo nada de ello", comentó.