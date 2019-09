Asaltan a invitados a fiesta en embarcación turística en Tabasco

Hombres armados asaltaron a los asistentes a una fiesta privada en un catamarán turístico cerca de donde se construye la refinería de Dos Bocas, en el suroriental estado mexicano de Tabasco, informaron este domingo fuentes oficiales que anunciaron la captura de dos sospechosos.



El jefe de la policía en el municipio petrolero de Paraíso, Carlos Alcudia, relató a Efe lo ocurrido y dijo que se trata de una banda que, a bordo de embarcaciones, se dedica al robo con violencia en la zona hotelera y de restaurantes, a donde llegan turistas nacionales y extranjeros a recorrer la costa y la zona de manglares.



"No es la primera vez que ocurre, ya han sido detenidos y liberados por falta de denuncias, pero esta vez no será lo mismo", afirmó.



Alcudia explicó que fueron cinco hombres encapuchados que, armados con machetes y pistolas, abordaron el navío turístico "Bucanero del Sur", en el que viajaban 34 pasajeros, para despojar de dinero, celulares y alhajas a los invitados.



"Fueron doce las personas asaltadas en el tiempo que duró el atraco y uno de los invitados al festejo fue herido por un golpe de pistola en la cabeza, otras catorce mujeres sufrieron crisis de pánico", detalló.



El asalto ocurrió anoche cuando la embarcación turística regresaba al muelle de donde partió cinco horas antes cerca de la desembocadura del río Seco al Golfo de México.



Un vídeo del asalto grabado discretamente por uno de los invitados durante cuatro minutos fue colgado en redes sociales, y dejó ver el momento en que los delincuentes abordaron la embarcación desde una lancha, mientras uno de los pasajeros alertó a todos de la irrupción. "¡Cuidado, nos van asaltar!", alertó con pánico.



"¡Todos boca abajo!", gritó amenazante uno de los asaltantes, mientras otros comenzaron a exigir dinero, carteras, celulares y alhajas.



"Qué me ves, o te pego un tiro en la cabeza. Todos cabezas abajo, todo el dinero, cartera y todo", gritaba otro ladrón.



El catamarán "Bucanero del Sur" fue rentado para celebrar el aniversario 48 de una empleada de la empresa estatal Pemex en un tour por la zona turística de la municipalidad petrolera.



"Fui uno de los sometidos y asaltados. No pudieron quitarme nada porque estaba retirado de ellos y pude ocultar mis cosas. Estaba en la parte alta", narró a Efe Ángel Ferrusquilla, un periodista local invitado a la fiesta que desde el catamarán realizó enlaces en vivo en Faceboock antes y después del atraco.



Aseguró que 30 minutos antes de la irrupción los ladrones mantuvieron vigilado el viaje a bordo de motos acuáticas.



Un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que en las primeras horas de este domingo fueron detenidos dos hombres implicados en el asalto.



"Los detenidos, que son hermanos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para el seguimiento de las investigaciones. Uno de ellos portaba arma blanca al momento de ser asegurado", dice el despacho oficial.



A principios de 2019, la Secretaría de la Marina alertó de la presencia de "piratas de alta mar" en las costas de Tabasco que se dedican a asaltar a pescadores y saquean plataformas petroleras frente a los municipios de Centla y Paraíso.