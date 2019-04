Asaltan a propietarios de perro chihuahua que ganó dinero en concurso

Luego de que "Toshiro", un perro Chihuahua, ganara 100 mil dólares en un concurso interactivo que se trasmite Facebook, la familia propietaria del animal decidió agradecer por la red social a las personas que apoyaron con su voto, lo que provocó que dos sujetos llegaran al domicilio para despojarla de pertenencias y dinero.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:38 horas del jueves 4 de abril, en un domicilio de la colonia La Mesa, en el municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora, cuando la familia celebraba el triunfo de Toshiro en el concurso "World's Most Amazing Dog" (el perro más asombroso del mundo).

De acuerdo al reporte de la Dirección de Seguridad Pública, dos personas armadas con cuchillos entraron a la casa mientras la familia celebraba; los amenazaron con matarlos si no les daban diversas pertenencias, así como el dinero del premio.

Los asaltantes los despojaron de dinero en efectivo, tres teléfonos celulares, y los encerraron en una recámara. Luego huyeron del lugar en una camioneta Ford Escape guinda, modelo 2003. La policía localizó el vehículo de una de las víctimas en el que huyeron los sospechosos, a unas cuadras del domicilio de la familia afectada.

Hermes, propietario de "Toshiro", comentó que la familia estaba muy contenta por haber ganado la competencia, en la que participaron 16 mil perros de 36 países. "Fue una experiencia maravillosa, no puedo describir el apoyo, el cariño y las bendiciones que recibimos, fue abrumador".

El perrito tiene la cualidad de reconocer a las personas por sus nombres. Durante el concurso, las personas decían que les aliviaba de la depresión y los ayudaba a ser felices. "Puedo decir que el 98% de las personas que daban su voto era para 'Toshiro', lo agradecemos de corazón".

Pero ya saben lo que pasó, dijo Hermes, no sé en qué cabeza cabe que iba a traer el dinero el día del gane, y que hayan querido venir quitarlo de esa manera, pero que Dios los ayude y los bendiga. Agregó que aún no ha recibido el premio.

A causa de lo sucedido, dijo con tristeza a los seguidores de Facebook de "Toshiro":

"Estamos resguardados por eso no estamos al día, pero sinceramente lo que ven en los videos de 'Toshiro' es mucho amor, mucha ternura, y la ansiedad que nos ha causado estar resguardados fuera de nuestro territorio de nuestra casa, no nos han permitido esa tranquilidad de hacer un video con amor, sentimos temor, impotencia por lo que le sucedió a la tía, mis primas, a mi familia por eso nos hemos separado un poquito".

"Por lo pronto 'Fiu Fiu' —un juguete de trapo de su perrito— y 'Toshiro' están descansando", expresó.