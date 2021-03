Asaltan vivienda de funcionaria federal

Una banda de roba casas sigue operando en la Ciudad de México pese a los operativos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) para frenarlos. Ahora la víctima fue la propia coordinadora de Protección Civil a nivel federal, Laura Velázquez Alzúa, a quien despojaron de joyas, diversos objetos de valor y una colección de relojes con un monto aún no determinado.

El atraco ocurrió en su propiedad ubicada en las inmediaciones de la colonia Hogar y Seguridad, en Azcapotzalco.

Según la carpeta de investigación FIAZ/AZ-4/UI-2S/D/1115/03-2021, mientras Laura Velázquez Alzúa se encontraba desempeñado sus actividades laborales, varios sujetos ingresaron y se llevaron todo lo de valor.

El expediente se abrió por el delito de "robo a casa-habitación sin violencia", debido a que en el momento del atraco no había nadie en el domicilio, por lo que no hubo lastimados.

Quien realizó el reporte a los teléfonos de emergencia 911 fue un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, luego que se percatara que el domicilio en mención tenía la puerta abierta y que aparentemente fue forzada.

El oficial era el encargado de resguardar la calle y ese domicilio en particular, quien refirió al Ministerio Público que le tomó la declaración que los delincuentes ingresaron justo en el momento en que el policía se dio un tiempo para irse a comer, y cuando regresó los delincuentes ya habían entrado y salido del inmueble.

Sin embargo, pidió ayuda de inmediato y gracias a eso, calles más adelante se encontró un vehículo en el cual estaban algunas de las cosas.

Hasta el momento no se tiene la certeza de si lo encontrado corresponde a lo que se robaron de la casa de la funcionara federal.

Se detalla en el expediente que una vez que los policías se pusieron a trabajar, se reportó que sobre las calles Cerdeña y Aldana en la colonia Ampliación Cosmopolita de la misma demarcación, se reportó un vehículo que fue abandonado por sujetos sospechosos.

Esta era una camioneta marca Chevrolet Trax de modelo reciente en color negro; en el interior había una mochila que al parecer contenía varios objetos que supuestamente robados, pero al notar el fuerte despliegue policiaco, decidieron abandonar todo.

Luego del incidente y que a la coordinadora de Protección Civil a nivel federal le fueran notificados los hechos, acudió al Ministerio Público para ratificar parte del botín que se llevaron los delincuentes de su domicilio.