Asalto en gasolinera deja dos lesionados en Kanasín, Yucatán

Dos lesionados, uno por herida de bala, además de un botín aún no cuantificado fue el saldo de un asalto a una gasolinera de la colonia Xelpac del municipio de Kanasín, conurbado con Mérida.

Tras el robo, se realizó una fuerte movilización policiaca y hasta el lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Kanasín, así como de la Secretaría de Seguridad Pública. De acuerdo a información extraoficial, luego de un operativo aprehendieron a un par de sujetos como presuntos responsables del ilícito.

De acuerdo a información recabada, dos sujetos armados asaltaron una gasolinera ubicada en la calle 27 por 22 y 22 A de la colonia Xelpac, hiriendo a dos despachadores.

Las autoridades no han proporcionado información más amplia sobre el asalto.

No se reveló la identidad de los despachadores heridos, aunque se pudo averiguar que una de ellos tuvo una herida en la pierna y responde al nombre de Filiberto "B".

Todavía se realizaban investigaciones para determinar y definir si los detenidos fueron efectivamente quienes asaltaron la gasolinera y dispararon armas de fuego.

Kanasín, pese a ser un municipio conurbado a Mérida, a registrado hechos delictivos y de violencia sobre todo porque en esa zona se establecieron decenas de bares, centros de espectáculos nudistas y moteles.