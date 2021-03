Asegura AMLO que cerrará filas contra el fraude electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que él y los 32 gobernadores cerrarán filas para que no se cometa un fraude en las elecciones de este año, pues como nunca antes se tiene el compromiso de que en México haya una verdadera democracia.

Al encabezar el evento de la ampliación y construcción de las plantas de tratamiento Urías I y Urías II en el estado de Sinaloa, el titular del Ejecutivo federal señaló que la democracia todavía es una asignatura pendiente en el país, sin embargo, destacó que su gobierno tiene la intención de que esto cambie y sean los ciudadanos quienes elijan a sus representantes mediante el voto libre.

"Nada de fraude electoral, que los ciudadanos elijan libremente a sus autoridades, se va a garantizar que haya elecciones limpias y libres. Como nunca, tenemos ese compromiso de que haya una auténtica, una verdadera democracia en Sinaloa y en todo el país, esa es la asignatura pendiente en México, la democracia, en siglos no ha habido democracia", expresó López Obrador.

Recordó que en semanas pasadas envió una carta a los 32 gobernadores, donde les pidió que no intervengan en la jornada electoral que se desarrollará el 6 de junio, y el Presidente presumió que esta petición ya fue atendida por todos los mandatarios estatales.

"En la convocatoria que hicimos a los gobernadores todos respondieron de que vamos a cerrar filas para lograr esto, que se le va a dejar como herencia, como legado, a las nuevas generaciones, tenemos que establecer el hábito democrático, que se termine esa mala historia de fraudes electorales, que se reconozca a México en el mundo por su apego a la legalidad y por ser un país auténticamente democrático", dijo el Presidente.

Durante el evento que encabezó en Sinaloa, el presidente López Obrador estuvo acompañado del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, y la titular de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros.

Más tarde el Titular del Ejecutivo federal también estará en el centro cultural y ecológico Muros de Agua, ubicado en las Islas Marías, donde designará a un integrante de la Secretaría de Marina como gobernador de ese espacio.