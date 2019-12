Asegura AMLO que fue apapachado por empresarios y "es recíproco"

Al concluir su encuentro con el Consejo Mexicano de Negocios, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que fue apapachado y "fue recíproco".

"¿Lo apapacharon?", se le preguntó al Presidente al salir del Museo Kaluz en un encuentro de dos horas con los empresarios más ricos del país

- "Si, si, si, y fue recíproco, yo también", respondió el mandatario quien dijo que este viernes en su conferencia de prensa mañanera informará sobre el encuentro.

Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, expresó que fue muy buena reunión dónde se habló de la importancia de las inversiones, pero también del proceso de negociación de T-MEC que encabeza el subsecretario Jesús Seade y expresaron su confianza en el gobierno de México por medio de mayor inversión.

"Los tiempos del T-MEC son muy sencillos o se llega a un acuerdo en este diciembre o es muy probable que se vaya hasta el año que entra y luego con el proceso (electoral) de Estados Unidos, es un poco incierto, creo que se está haciendo un esfuerzo importante para que se firme este mes".

Del Valle señaló que de no llegar a firmarse todavía está vigente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte original.

"A la gente se le olvida porque estamos pensando en el nuevo Tratado, que está muy bien, que tiene cosas muy buenas para el país, pero si no se firma seguimos con el tratado original, tampoco creemos que sea bueno para el país que se firme con todas las condiciones que nos estaban imponiendo. Hay cosas que no se pueden aceptar y lo tiene claro el subsecretario Seade", indicó.