Asegura AMLO tener información sobre María Fernanda, mexicana desaparecida en Alemania

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- En una actualización sobre la desaparición de la joven María Fernanda Sánchez Castañeda, el pasado 22 de julio en el distrito berlinés de Adlershof, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se tiene información de lo que sucedió.

"Ya tenemos informe de lo que sucedió antes de que desapareciera la joven, tenemos información ya de lo que se está haciendo, que no puedo yo dar a conocer ahora", declaró López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves 3 de agosto en Palacio Nacional.

En su conferencia matutina de este lunes, el presidente López Obrador aseguró que "ya se está avanzando mucho en la investigación", pero "hay una situación especial".

"Hay una situación especial que no quiero dar a conocer por razones de prudencia, que tienen que ver con la secrecía de este caso, pero ya se está avanzando mucho en la investigación", dijo López Obrador.

El Presidente destacó que las autoridades alemanas ayudan con la investigación para localizar a la estudiante.

----Sin pistas de María Fernanda, señalan autoridades de Berlín

Desafortunadamente en el caso de María Fernanda Sánchez, la joven de Querétaro que desapareció en Berlín, Alemania, el 22 de julio, la policía de Berlín indicó que aún no tiene ninguna pista sobre su paradero; solo se sabe que las autoridades siguen investigando, así como en las labores de búsqueda.

En México, el martes el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia de prensa matutina que las autoridades alemanas ayudan en la búsqueda de la joven y que está avanzando "mucho" la investigación, aunque evitó dar detalles sobre "una situación especial".

Más tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, a través de la Sección Consular de la Embajada de México en Alemania, se han realizado acciones en coordinación con los padres de la joven, así como gestiones para poder obtener la colaboración de la Interpol en el caso.