Asegura FGR que va contra exfuncionarios y políticos señalados por Lozoya

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la próxima semana judicializará la carpeta de investigación iniciada por la denuncia que presentó el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya contra diversos ex funcionarios por actos de corrupción.

Por primera vez, y sin precisar contra quién judicializará la carpeta, la FGR anunció su siguiente paso en el caso Lozoya.

A través de un comunicado, la FGR señaló que en la carpeta de investigación que derivó de la denuncia presentada por Lozoya el 11 de agosto de 2020, ya realizó las diligencias necesarias para llevarla ante un juez federal y proceder contra quien o quienes resulten responsables y de quienes ya se cuenta con elementos probatorios suficientes.

"La próxima semana se judicializará en contra de quien o quienes ya se cuenten con elementos probatorios suficientes, quedando el desglose correspondiente hasta culminar con el análisis de cada uno de los casos denunciados", señaló.

El anuncio fue realizado luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó durante su conferencia matutina a la FGR que las investigaciones sobre el caso Lozoya ya demoraron "mucho tiempo" y destacó la importancia de que la fiscalía informe el estado que guardan las mismas.

En el documento, la FGR señaló que Lozoya presentó la denuncia como parte de su petición para obtener un criterio de oportunidad en las acusaciones que se siguen en su contra.

La denuncia fue presentada contra Luis Videgaray, ex Secretario de Hacienda; Francisco García Cabeza de Vaca; Francisco Domínguez; Jorge Luis Lavalle Maury; Ricardo Anaya; David Penchyna; José Antonio Meade, ex Secretario de Relaciones Exteriores; Ernesto Cordero; José Antonio González Anaya y Carlos Treviño, entre otros.

También incluyó a los ex presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari a quienes acusó de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, delitos electorales, cohecho, asociación delictuosa y otros delitos.

La FGR señaló que las carpetas de investigación contra Lozoya iniciaron el 27 de enero de 2017 y el 7 de marzo de 2019 con base en las denuncias presentadas por Pemex por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, respectivamente.

Recordó que luego de solicitar apoyo a la Interpol, se logró la captura de Lozoya en España y su procedimiento de extradición concluyó en julio de 2020 debido a que el ex director de Pemex se allanó para solicitar un criterio de oportunidad.

Actualmente, Lozoya está vinculado a proceso por lavado de dinero y asociación delictuosa por ambos casos pero lleva su proceso en libertad mediante la colocación de un brazalete electrónico, su firma periódica ante el juzgado y la prohibición de salir del país.

El término para la investigación complementaria concluirá el próximo siete de marzo y posteriormente, será fijada la fecha para audiencia intermedia, lo cual depende también de las medidas sanitarias implementadas por la contingencia del Covid-19.