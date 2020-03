Asegura López Obrador que en varios estados se han agotado "cachitos" para rifa del avión

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a unos días del inicio de la venta de los billetes de lotería para la rifa del avión presidencial, hay lugares en el país donde se han agotado, por lo que informó que la distribución de estos "cachitos" será total pasando el sorteo que realizará la Lotería Nacional este 18 de marzo.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal reiteró el llamado a que la sociedad compre estos billetes porque, indicó, tiene el propósito de comprar equipo médico para hospitales públicos.

"Se están agotando los boletos en algunas partes, pero recuerden que estamos iniciando, y como viene un sorteo el día 18 de marzo, pasando ese sorteo, ya la distribución es plena, es completa, porque nos están hablando de que ya no hay en algunos lugares, ya van a llegar, van estar en todos los sitios".

Al reclamar que los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) no votaron por elevar a rango constitucional garantizar apoyos sociales, como becas para estudiantes pobres o la pensión para adultos mayores, el mandatario recordó que esta rifa tendrá como propósito la compra de equipos médicos y la construcción de hospitales para que en estos se atienda de manera gratuita a las personas de escasos recursos.

"Llamo a todos los mexicanos a ayudar, son 2 mil 500 millones de pesos, el equivalente al valor del avión, son 100 premios de 20 millones de pesos cada uno".

Reveló que ayer en su visita a Sonora, una persona le regaló un billete, "y se lo compré para regalárselo, porque no es para que me los regalen a mí los números, yo voy a entregar -si me saco

un premio- ese apoyo para becas para estudiantes de escasos recursos económicos".