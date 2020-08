Asegura López Obrador que serán maestros y no conductores de televisión los que den clases

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que serán maestros y no conductores de televisión los que presenten los contenidos educativos en el regreso a clases a distancia que se realizará por televisión abierta y que iniciará este 24 de agosto.

"Sobre los contenidos porque también hay polémica, son los contenidos de los libros de texto, las materias de los libros de texto. Acerca de los maestros no son conductores de televisión porque ellos no podrían hacerlo porque tiene otras ocupaciones, además dar clases es algo especializado, no es como ser presidente o ser periodista, se requiere ser maestro o maestra.

"Entonces, ¿quiénes van a dar clases? maestros y maestras y va haber buenos maestros. No siempre, pero los mejores maestros de literatura van a estar ahí, se les va a invitar a los mejores maestros de física, de biología, de matemáticas, de historia, van a estar ahí".

En Palacio Nacional, el mandatario indicó que se pidió el apoyo a las cadenas de televisión comercial porque "no tendríamos cobertura si solo se hace con el canal 11, el 22, las televisoras locales".

El presidente López Obrador justificó que el inicio del ciclo escolar sea a distancia para evitar riesgo de contagios.

"Dicen es que los niños no se contagian, sí, pero como evitamos el contagio de la familia, de los adultos mayores. Hay países en donde se regresó a clases presenciales y tuvieron que detener estos procesos, tuvieron que pararlos porque hubo contagios, creo que esto sucedió en Israel y en otras partes, entonces debemos de buscar lo más seguro", agregó.