Asegura Murat que incidencia delictiva ha bajado 14% en Oaxaca

Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, aseguró que según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en la entidad hay una disminución del 14% en todos los indicadores respecto a lo registrado el año pasado.

En conferencia de prensa que encabeza el presidente López Obrador en las instalaciones del Campo Militar 28-A, el mandatario local indicó que en la región de la Cuenca -zona donde se registra el mayor índice de delitos del estado- se acordó un operativo con el gobierno de Veracruz que ha resultado en una reducción del 30% en delitos de alto impacto.

"En todos los indicadores que evalúa el Secretariado, comparativamente con el año pasado hay una disminución, que en total es el 14%, y en la Cuenca, que era la región de más alto índice delictivo, en conjunto con el gobierno de Veracruz, a través del operativo "Oaxaca-Veracruz" en el operativo redujimos el 30% en la parte de los delitos de alto impacto", señaló.

El gobernador oaxaqueño indicó que en los últimos cinco meses también se ha logrado disminuir la incidencia en delitos de alto impacto en un 30.2% debido al trabajo en coordinación con las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y el Centro Regional de Fusión de inteligencia (CERFI).

Señaló que gracias a la cooperación entre la Fiscalía Genera l de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca se han efectuado 9 mil 112 operativos preventivos de investigación, estratégicos y de inteligencia.

Pide cerrar filas con AMLO y trabajar en unidad



Al asegurar que el federalismo y su pacto fiscal funciona, Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, pidió cerrar filas con el presidente Andrés Manuel López Obrador y trabajar en unidad, y exhortó a pensar "en las futuras generaciones y no en las futuras elecciones".

En conferencia de prensa que encabeza el presidente López Obrador en las instalaciones del Campo Militar 28-A, el mandatario local indicó que la supervisión de obras que realizará este fin de semana el Ejecutivo federal marcarán un antes y después en la historia de esa entidad.

"La coordinación funciona, el federalismo funciona y hay que señalar que el 24 de julio marca un parteaguas para la historia de Oaxaca, el antes y el después porque esta gira, señor presidente, de supervisión marca tres proyectos estructurales que cambiarán para siempre el rostro de Oaxaca y del sureste: el Proyecto Interoceánico y las dos autopistas. Por eso hay que hacer una pausa y reflexionar las bondades del federalismo y su pacto fiscal.

"Desde Oaxaca convocamos a la unidad en donde se piense en las futuras generaciones y no en las futuras elecciones. Aquí cerramos filas con usted, señor Presidente, porque la patria la construimos todos y todas y no queremos que nadie se quede atrás. Debe de haber crecimiento, sí, pero con igualdad, así como lo vemos hoy en todas estas obras en donde hay proyectos estructurarles, pero también proyectos de beneficio municipal, y social, como las carreteras a la cabeceras municipales. Queremos crear, construir y crecer de la mano del gobierno federal estatal, y municipal", indicó.

AMLO destaca coordinación y buena relación con Oaxaca



El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió la buena relación con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, con quien -dijo- se trabaja de manera coordinada en materia de seguridad.

En su conferencia de prensa, en las instalaciones de la 28 Zona Militar, el titular del Ejecutivo dijo que esa coordinación ha llevado a que la entidad sea una de las que más apoyos, por medio de los programas del Bienestar, recibe.

"Es de los estados que recibe más apoyo de la Federación de manera directa. Del millón de viviendas que hay en Oaxaca, a un 85% de las familias les llega, cuando menos, un programa de Bienestar".

Expresó que en la entidad se están haciendo obras de comunicación, como las carreteras que comunican a la costa; los caminos para comunicar a las cabeceras municipales, así cómo se el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, un plan de impulso a la economía en la entidad.

El presidente López Obrador comenzó su "mañanera" con un homenaje al pueblo de Oaxaca por su organización social y por sus culturas.