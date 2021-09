Asegura priista Manuel Añorve que no firmó Carta de Madrid

El senador del PRI, Manuel Añorve Baños, reitero que no firmó la llamada Carta de Madrid, no estuvo en la reunión del líder del partido de ultra derecha de España Vox, Santiago Abascal en la sede del Senado, ni tampoco comparte su ideología.

"Yo no firmé la Carta Madrid. No comparto la ideología de Vox", dijo el legislador por Guerrero quien lamentó que se le vincule con el encuentro que sostuvieron senadores del PAN con Abascal, el pasado 2 de septiembre.

Publicó en sus redes sociales una fotografía de un documento con su firma que dijo no es la misma que aparece en la Carta de Madrid que fue signada por el líder de Vox y senadores del PAN.

"Lo anterior puede comprobarse comparando la foto de un documento firmado por mí, con la foto del documento compartida ayer en el Senado, en la que no aparece mi firma", subrayó Añorve.

El deslinde Manuel Añorve se realiza luego de que se difundieron fotos del encuentro de senadores con el líder de Vox, donde el priísta aparece y después la postura de la dirigencia nacional del tricolor que también marcó distancia del partido de ultraderecha español.