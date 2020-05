Asegura Santiago Nieto que no se investiga a hijo de Bartlett

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que la dependencia a su cargo no investiga a León Manuel Bartlett, hijo de Manuel Bartlett, titular de la CFE, por la venta de 20 ventiladores por más de 31 millones de pesos a la delegación del IMSS en Hidalgo, pero afirmó que procesa información solicitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

"En el caso de Bartlett, de la compra de ventiladores de IMSS que ya no se hizo, ¿ustedes hicieron una investigación también o no?", se le preguntó.

"No, pero nos ha solicitado información la Secretaría de la Función Pública. Estamos ahorita procesando, solicitando estos elementos", dijo en breve entrevista fuera de Palacio Nacional.

Este miércoles, Irma Eréndira Sandoval, titular de SFP, anunció que se cuenta con al menos siete líneas de investigación abiertas y más de una docena de carpetas de investigación contra funcionarios y particulares por presuntas irregularidades en la adquisición de los 20 ventiladores en el IMSS de Hidalgo a una empresa de León Manuel Bartlett, y dijo que había solicitado formalmente un requerimiento de información a la UIF.

El pasado 17 de abril, Cyber Robotics Solutions, empresa de León Bartlett, firmó un contrato con el IMSS en Hidalgo donde se comprometió a vender 20 ventiladores por 31 millones de pesos, es decir, cada ventilador a precio de un millón 550 mil pesos.

El IMSS informó que tras la revisión técnica de los equipos se determinó que éstos no reunían los requerimientos y características técnicas-funcionales acordadas en el contrato, y además aseguró que hasta el momento no se ha erogado ningún recurso por este contrato.

Indicó que por este motivo el 8 de mayo se levantó el acta administrativa para la devolución de estos equipos, que ya fueron entregados al proveedor.