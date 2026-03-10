Asegura Semar 2 toneladas de cocaína en Acapulco

Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron 80 bultos con aproximadamente dos toneladas de cocaína en el sur-suroeste de las costas de Acapulco, Guerrero.

Mediante un despliegue que comprendió aeronaves, una patrulla oceánica y una embarcación menor, los navales localizaron y aseguraron los bultos.

La droga fue puesta a disposición del agente del MP, quien integrará la carpeta de investigación.

En estas acciones también participaron integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En redes sociales, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, indicó que "en la presente administración suman más de 60 toneladas de esta droga asegurada en aguas mexicanas".

Señaló que las acciones representan una afectación directa a las estructuras financieras del crimen organizado y evita que esta droga llegue a las calles.

"Resultado de una operación marítima encabezada por la Secretaría de Marina @SEMAR_mx, en coordinación con @FGRMexico y @SSPCMexico, se aseguraron aproximadamente dos toneladas de cocaína en Acapulco, Guerrero", refirió el funcionario.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció el aseguramiento de 80 bultos con aproximadamente dos toneladas de cocaína en las costas de Acapulco, Guerrero, por parte de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la FGR y de la secretaría de seguridad federal.

El embajador estadounidense, señaló que estos esfuerzos ayudan a proteger la salud y la seguridad de ambas naciones, y demuestran lo que se puede lograr cuando se coopera y comparte información.