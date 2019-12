Asegura Sheinbaum estar "muy pendiente" de la desaparición de Karen

A través de mensajes difundidos por redes sociales, familiares de la joven Laura Karen Espíndola, reportaron su desaparición luego de abordar un taxi a las afueras del Metro General Anaya de la Línea 2.

Aunque hasta el momento las autoridades capitalinas no han informado al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, escribió en su cuenta de Twitter que "se encuentra muy pendiente y atenta" de los hechos ocurridos la noche del martes.

Vía redes sociales, el hermano de la joven desaparecida, Daniel Espíndola escribió que la mandataria capitalina ya se puso en contacto con su familia para dar con el paradero de Laura Karen, de quien desde las 21:00 horas dejó de tener comunicación con su madres, a quien le dijo sobre las actitud del taxista.

Por separado, el abogado defensor de Derechos Humanos y activista de la Colectivo Aequus Promoción y Defensa de Derecho Humanos, Víctor Caballero, refirió a esta casa editorial que el año pasado, pero en las inmediaciones del Metro Ermita, Viviana Elizabeth Garrido Ibarra, también desapareció y actualmente no ha sido localizada.

Mencionó que apenas el sábado pasado sus familiares hicieron una movilización en el lugar en donde Viviana desapareció.

--Tomó un taxi y desapareció

Laura Karen Espíndola Fabián se encuentra desaparecida, luego de que ayer tomó un taxi en Tlalpan, a la altura de General Anaya, según denuncian sus familiares en redes sociales.

La última conexión de la joven de 27 años, quien mide 1.65-1.70, viste leggins negros y es madre de tres niños, fue ayer a las 21:00 horas, cuando envió un mensaje a su mamá.

"Mami, este señor se ve bien sospechoso y grosero", escribió Laura Karen a su madre, quien le pidió que se bajara, tomará otro taxi y le mandara su ubicación. Sin embargo, esto ya no sucedió.

Karen se comunicó con su madre antes de su desaparición.