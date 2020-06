Asegura Sheinbaum que capitalinos siguen quedándose en casa

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que gran parte de los capitalinos siguen quedándose en casa, dado que, de acuerdo con los registros de movilidad, el transporte público en general ha crecido ligeramente el 5% desde el pasado día 15 a la fecha, mientras que la circulación vial se ha mantenido en 50% de un día normal.

"Y eso es bueno, por lo que seguimos invitando a la gente que si no tiene por qué salir de casa, se mantenga en ella, pero si sale porte el cubrebocas y mascarilla o ambos; lavarse constantemente las manos y continuar con las demás recomendaciones", sostuvo en videoconferencia este mediodía.

Detalló que la movilidad en el Metro, "como pueden ver, sí hay mayor ocupación, pero aún sigue por debajo del 60", y algo similar ocurre en los otros medios de transporte público, como Metrobús, RTP, Tren Ligero, Ecobici, trolebuses.

Y aunque las principales calles y avenidas de la Ciudad de México, desde este lunes comenzaron los tradicionales embotellamientos, Sheinbaum Pardo aseguró que "sigue siendo menor al 50%".

Más adelante, corrigió que en el Metro, "es realmente un 5% nada más, pero en el caso de los vehículos particulares", insistió, "el punto más bajo fue el domingo de Semana Santa, que fue hasta del 80%, y este sábado, fue del 50%. O sea, tenemos un incremento del 30%, pero aún a la mitad de un día normal", enfatizó.

En cuanto al regreso de las actividades de los cerca de 45 mil comercios de barrio, sostuvo que siguen los recorridos por parte de Participación Ciudadana, la Agencia Sanitaria de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno y el INVEA, "pero no es para clausurar el negocio, sino dar la orientación", aunque advirtió que si persiste la violación a las medidas sanitarias, "entonces sí podría procederse a una sanción".

Comentó que la recomendación es la protección, particularmente para los comercios de barrio que tienen contacto con la gente, que están al frente de un mostrador, todo tipo de protecciones, no solamente el cubrebocas, sino la utilización de la careta y la limpieza de manos permanente y que cuando entre un cliente se le oriente a que use el cubrebocas, esa es la orientación general.

Además, les exigen otras medidas sanitarias, como el limpiar permanentemente la superficie del negocio, hay algunos negocios, incluso, pusieron micas completas para atender.

"Entonces, apelamos mucho a la colaboración de las personas y vamos a estar haciendo estas visitas de orientación. En caso de que ya no se cumplan, sí pasaríamos a una sanción, pero al principio es de orientación", reiteró.