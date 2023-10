Asegura Sheinbaum que ex rectores y empresarios quieren continuidad de la 4T

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 26 (EL UNIVERSAL).- Ex rectores de universidades, académicos, artistas y empresarios, entre otros, están de acuerdo en la continuación de la transformación del país, aseguró la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, quien señaló que se debe evitar volver al pasado de corrupción.

"Este ha sido un llamado muy amplio a todas las clases sociales, a todos los oficios, a todas las profesiones, a hombres y a mujeres del campo, de todas las ciudades, de todas las edades para que sean parte del movimiento de transformación", dijo en un video difundido en sus redes sociales.En la grabación de más de 20 minutos de duración, la exfuncionaria local enfatizó que no se debe regresar al pasado de privilegios y de corrupción."Sólo hay que recordar lo que eran los viejos gobernantes y lo que representa hoy el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que queremos es la continuidad de la transformación y profundizarla", dijo.Sheinbaum Pardo dijo sentirse muy entusiasmada, muy fuerte y muy contenta "por el proceso que estamos viviendo, en el que por primera vez una mujer encabeza la transformación. ¡Y vamos para adelante!".También se dio tiempo para responder algunas preguntas de sus simpatizantes, en el que habló del "plan C", consistente en ganar no sólo la Presidencia de la República, sino la mayoría calificada en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, "para seguir transformando al país en beneficio del pueblo de México".