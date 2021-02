Aseguran 27 tanques de oxígeno que comercializaban en Aguascalientes

La Guardia Sanitaria aseguró 27 tanques de oxígeno medicinal en una farmacia de genéricos del municipio de El Llano, que eran comercializados para pacientes de Covid-19.

En un recorrido de vigilancia, el personal de Regulación Sanitaria del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) se percató de la actividad comercial de los tanques de oxígeno, los cuales, especificó, eran 13 cilindros de 3.5 metros cúbicos y 14 portátiles.

Octavio Jiménez Macías, titular de la Guardia Sanitaria, informó que el establecimiento carecía de aviso de funcionamiento y de responsable sanitario, por lo que determinó la suspensión de sus actividades y servicios, y al aseguramiento de los tanques de oxígeno.

Se procedió conforme a derecho e inició el procedimiento administrativo para evaluar el riesgo, las infracciones y las responsabilidades, dijo.

Exhortó a la población a tener extrema precaución en el uso de los dispositivos médicos, como los tanques de oxígeno, pues pudieran haber estado en contacto con pacientes con coronavirus y no ser sanitizados.

Trasladan a adultos mayores a centros de vacunas en Aguascalientes

Por otra parte, en el tercer día de vacunación contra en Covid-19 en adultos mayores, el gobernador Martín Orozco Sandoval y el coordinador estatal de programas de desarrollo del Gobierno Federal, Aldo Ruiz Sánchez, acordaron nuevos protocolos para hacer más eficientes los procesos de inmunización.

Las 8 mil 310 dosis que llegaron a la entidad para adultos mayores no se lograron aplicar entre lunes y martes como se había programado, debido a que muchas de las personas contempladas no acudieron a los módulos de vacunación.

Ante ello, este miércoles brigadas de Salud acudieron a las comunidades más alejadas para trasladar a las unidades médicas a las personas de 60 años en adelante, con el deseo de ser inmunizadas.

En el encuentro, el gobernador y Aldo Ruiz acordaron seguir de manera coordinada en la aplicación de las dosis recibidas el pasado domingo para adultos mayores de los municipios de Cosío, Rincón de Romos y San José de Gracia, ubicados al norte del estado.

Convinieron trabajar con la misma dinámica con los lotes que lleguen a la entidad, con la experiencia del sector salud, así como los recursos de ambos niveles de gobierno. Los acuerdos permitirán hacer más ágil la vacunación

El gobernador anticipó que en Aguascalientes se implementará un sistema de registro para vacunación, con lo que se pretende hacer más eficiente la aplicación y el seguimiento de las dosis a la población.