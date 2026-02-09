Aseguran 39 inmuebles vinculados a despojos

Ecatepec.- En la última semana autoridades de los tres niveles de gobierno aseguraron 39 inmuebles vinculados a delitos de despojo y contra la propiedad durante operativos en 19 municipios, los cuales forman parte de la estrategia Restitución, que busca reintegrar inmuebles a sus legítimos dueños.

Desde su inicio en abril de 2025, la operación acumula mil 563 inmuebles asegurados en 63 o más municipios del estado. De esa cifra, 895 propiedades ya regresaron a personas que presentaron documentación legal que acredita su titularidad. En reportes previos de febrero de 2026, el total asegurado fue de mil 524 inmuebles y 880 restituciones; los números reflejan avances continuos en las últimas semanas, destacaron las autoridades mexiquenses.

La operación impulsó un incremento en las denuncias ciudadanas. Desde abril de 2025, más personas acudieron a presentar quejas por ocupaciones ilegales, muchas de ellas ocurridas años antes.

En 2025, la FGJEM registró 5 mil 594 denuncias por despojo y delitos contra la propiedad, un aumento del 13.3% respecto al año anterior, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ese repunte coincide con mayor confianza en los canales para reportar hechos.

