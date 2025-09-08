Aseguran más de una tonelada de metanfetamina en Sonora
La Guardia Nacional y el Ejército Mexicano trabajaron en conjunto para desmantelar esta operación ilegal
HERMOSILLO, Son., septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- Integrantes de la Guardia Nacional en coordinación con el Ejército Mexicano, detuvieron a dos personas en posesión de una tonelada y 100 kilos de metanfetamina.
Los hechos se registraron cuando el personal de ambas instituciones efectuaba inspecciones aleatorias en un puesto de seguridad, ubicado en el kilómetro 75+400 del tramo carretero Golfo de Santa Clara-San Luis Río Colorado, donde se entrevistaron con el conductor de un vehículo de carga.
El sujeto y su acompañante manifestaron transportar residuos peligrosos desde Puerto Peñasco con destino a San Luis Río Colorado.
Sin embargo, el automotor no contaba con las especificaciones necesarias para esa actividad, por lo que procedieron a efectuar un análisis con equipo de rayos gamma y detectaron inconsistencias.
En la inspección minuciosa, localizaron 17 tambos de 200 litros, con bolsas de plástico color rojo etiquetadas con la leyenda "residuos peligrosos", que contenían aproximadamente mil 100 kilogramos de una sustancia granulada con las características de la metanfetamina.
Al conductor y su acompañante les leyeron la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención.
También, se realizó su inscripción en el Registro Nacional de Detenciones y junto con el vehículo y el narcótico, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, para continuar las investigaciones correspondientes.
