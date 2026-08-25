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Aseguran mercurio en la CDMX; salió de SLP

Por EFE

Agosto 25, 2026 03:00 a.m.
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Aseguran mercurio en la CDMX; salió de SLP
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      Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes del inicio de una investigación por el transporte de sustancias peligrosas, tras el aseguramiento de 12 cajas con mercurio, con un peso aproximado de 480 kilos, en una empresa de paquetería de la Ciudad de México donde parte del líquido se derramó.

      En un comunicado, la Fiscalía explicó que la indagatoria comenzó luego de un reporte telefónico por el derrame de un líquido en un envío de una empresa de paquetería en la alcaldía Gustavo A. Madero, demarcación interna al norte de la capital mexicana.

      El cargamento estaba compuesto por "12 cajas de aproximadamente 40 kilogramos cada una, de las cuales, al romperse una de ellas, comenzó a derramarse un líquido".

      Una unidad de emergencia constató que se trataba de mercurio, mismo que fue aislado en el interior de un vehículo.

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      Los hechos ocurrieron el 12 de agosto, cuando agentes de la FGR y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron las 12 cajas con mercurio, procedentes de San Luis Potosí, según reportó el Gabinete de Seguridad.

      El caso se suma a otro aseguramiento de 1,2 litros de la misma sustancia en un vehículo que circulaba por una carretera, el viernes pasado en la Sierra Gorda de Querétaro.

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