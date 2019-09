Aseguran que inhabilitación de Rosario Robles no está justificada

En la cuenta de Twitter de Rosario Robles Berlanga se difundieron copias de los documentos en los que, se asegura, demuestran que una de las cuentas bancarias en la que la Secretaría de la Función Pública (SFP) se basó para inhabilitarla por 10 años del servicio público, no fue aperturada por ella y que por años no registró movimientos.

En la red social de la extitular de la Sedatu, y quien hoy se encuentra recluida de manera preventiva en la cárcel de Santa Martha Acatitla, se acusa que la sanción que impuso la SFP es "absurda".

"Estos son los documentos que la SFP y su titular Irma Eréndira Sandoval omitieron en su "investigación" y por lo cual impusieron una sanción absurda a Rosario Robles. Se observan sellos de la Dirección de Responsabilidades y la respuesta de Banco Santander sobre saldos y movimientos".

También en esta misma red, Julio Hernández Barros, abogado de la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, escribió que con estos documentos se demuestra que "la supuesta cuenta de Rosario Robles no fue aperturada por ella. Por años no registró movimientos. Por esto se le inhabilita por 10 años. Mientras que a funcionarios que escoden propiedades se les defiende. De risa el actuar de la SFP".

La mañana de este jueves, Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, leyó una carta de su madre quien señaló que se enteró a través de los medios de comunicación que la Secretaría de Función Pública decidió inhabilitarla por 10 años por dos cuentas no declaradas.

"En primer lugar, se trata de un préstamo bancario que obtuve en 2012 y que sí está en mi declaración patrimonial, además de que está vinculado a mi cuenta Bancomer. Un préstamo de 180 mil pesos que saldé completamente. En segundo lugar, se trata de una cuenta de nómina Santander que se abrió desde 2007 por 2 mil 800 pesos que nunca tuvo ningún movimiento por lo que, como el propio banco le informó a SFP tuvo que cancelar, por la falta permanente de actividad, y enviar esa cantidad de 2 mil 800 a su cuenta concentradora porque así lo establece la ley.

"Lo contrastante es que a dicha secretaría le parece que yo merezco una sanción de esa magnitud por un préstamo sí declarado y una cuenta que ni siquiera tenía en el radar, porque jamás se utilizó, pero le parece que no hay problema que un funcionario del gabinete actual no declarara propiedades por millones de pesos. Ahí si hay justificación. Para los amigos gracia. Es evidente", agregó.

Ayer miércoles, la SFP informó que por falsear información en su declaración patrimonial se decidió inhabilitar por 10 años a Rosario Robles Berlanga, por lo que no podrá desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos.

Robles está vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público por el caso de la "Estafa Maestra" y permanece recluida en el penal de Santa Martha Acatitla desde el 13 de agosto debido a que el juez de control Jesús Delgadillo Padierna le impuso la medida de prisión preventiva justificada porque consideró que existe riesgo de que se dé a la fuga.