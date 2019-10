Aseguran que Santa Lucía y AICM pueden operar simultáneamente

Los vuelos que salen del aeropuerto de Santa Lucía y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) pueden despegar simultáneamente, dijo el presidente de la Feria Aeroespacial de la Fuerza Aérea Mexicana, general Rodolfo Rodríguez Quesada.

En entrevista, durante la Reunión Anual de Industriales de la Confederación de Cámaras Industriales, explicó que aún y cuando el 16 de septiembre se cierra el AICM porque están saliendo vuelos de Santa Lucía, la razón es que los aviones siguen sobrevolando durante tres horas por el espacio aéreo capitalino.

"No vamos a arriesgar absolutamente a nadie" en el momento del desfile, pero cuando estén en operación los dos aeropuertos no habrá problema alguno para que salgan vuelos de ambos.

Afirmó que la Feria Aeroespacial de abril de 2021 se realizará en Querétaro en 2021 y ya no se hará en Santa Lucía porque estará la construcción del aeropuerto.

Afirmó que la industria aeronáutica crece a 14% anual y con la política que aplica la actual administración podrá mantener o aumentar ese ritmo de crecimiento, expuso.