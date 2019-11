Aseguran que ya iniciaron los pagos a policías federales; retiran bloqueo

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, aseguró que ya comenzaron los pagos a los policías federales inconformes, en las instalaciones de Vallejo, donde se encuentran oficinas de recursos humanos de la corporación.

"En Vallejo ya están pagando, los compañeros están tomando providencias para juntar papeles e ir a Contel (Centro de Mando) y empezar a hacer sus trámites aquellos que no lo han hecho", indicó.

En breve entrevista, el funcionario dijo que sigue dialogando con los agentes inconformes, ya que mantienen bloqueado el acceso principal a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Aseguró que tanto los manifestantes como los policías federales, ya liberaron a los elementos que mantuvieron retenidos al inicio de la protesta; fueron nueve de la Policía Federal y 12 de la policía capitalina. Mejía Berdeja afirmó que desconoce el número de elementos heridos.

En tanto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana rechazó el bloqueo de vialidades, ya que no hay justificación alguna para perjudicar el libre tránsito de la ciudadanía.

A través de una tarjeta informativa, señaló que el proceso administrativo para la incorporación de los policías federales ya está en curso y quienes no sean transferidos a la Guardia Nacional ni hayan sido readscritos a alguna de las 10 opciones ya propuestas, pueden incorporarse al programa de retiro.

"Es importante señalar que el programa garantiza los intereses ya convenidos y los primeros cheques se empezarán a cobrar hoy mismo", indicó.

Reiteró que en este proceso de transición los policías federales que no desearon incorporarse a la Guardia Nacional encontraron una opción laboral en dependencias como:

· Servicio de Protección Federal / SSPC

· Unidad de Medidas Cautelares / SSPC

· Dirección General de Seguridad Privada / SSPC

· Coordinación Nacional de Protección Civil / SSPC

· Prevención y Readaptación Social / SSPC

· Coordinación Nacional Antisecuestro / SSPC

· Instituto Nacional de Migración / SEGOB

· Comisión Nacional de Búsqueda de Personas / SEGOB

· Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados / SEGOB

· Aduanas del Servicio de Administración Tributaria / SHCP

La SSPC condenó cualquier acto de violencia y reiteró su disposición a un diálogo respetuoso con la finalidad de concertar las mejores soluciones, por lo que invita a todos los policías federales a no afectar a terceros y seguir los conductos legales.

Retiran bloqueo

Tras más de seis horas de bloquear las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, policías federales inconformes con la Guardia Nacional se retiraron al Centro de Mando de la corporación, tras alcanzar un acuerdo con autoridades para que se agilicen su finiquito.

Los agentes protagonizaron este martes un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, que dejó heridos en ambos bandos; hasta el momento no se ha precisado el número oficial.

Durante la trifulca, en la que se utilizó gas lacrimógeno, nueve agentes federales fueron retenidos por la SSPC local, mientras que 12 de la capitalina por los federales.

Tras diversas negociaciones entre el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja y los líderes de los federales rebeldes, encabezados por Mario Lover y Adrián López, se hizo un intercambio de agentes retenidos.

Después de las 10:00 horas, los federales iniciaron el bloqueo en periférico Oriente, frente al Centro de Mando de la Policía Federal, y después se extendió hacia el Circuito Interior que cerraron por unas horas.

Después se recorrieran sobre Boulevard Aeropuerto dónde dialogaron con Mejía Berdeja.

En breve entrevista, el funcionario dijo que sigue dialogando con los agentes inconformes y agilizarán sus pagos.

Lamentó lo sucedido y pidió a los policías federales no dañar a terceros con sus acciones de manifestación.

Calificó los hechos como actos de desesperación, ya que no había necesidad porque los "pagos de retiro" se están llevando a cabo.

Adrián López, representante de los agentes inconformes, acusó a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch de represión a su movimiento.

Se comprometió, por ahora, a no realizar más bloqueos que afecten a los ciudadanos.

En tanto, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro señaló que los accesos a la estación Terminal Aérea, de la Línea 5, fueron reabiertos.

"Todas las estaciones ofrecen servicio con normalidad", señaló el organismo a través de redes sociales.