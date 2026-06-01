Aseguraron 916 kilos de metanfetaminas
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Ciudad de México.- Las autoridades mexicanas decomisaron 916 kilogramos de presunta metanfetamina al interior de un tractocamión en el estado de Durango, en el operativo también se detuvo a Manuel ´N´.
La Fiscalía, en un comunicado, explicó que las debidas diligencias se llevaron a cabo tras una denuncia anónima y que la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) fue la encargada de llevar a cabo las indagatorias para que después la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudiera a las inmediaciones de la carretera León Guzmán del municipio de Gómez Palacio.
"En el lugar, los efectivos de la AIC detuvieron a Manuel ´N´, aseguraron la unidad donde viajaba, en la que además transportaba jícamas y entre 369 cajas y contenedores de plástico, se encontró la posible droga en un compartimento oculto debajo de una caja refrigerada acoplada al tractocamión", precisó el documento de la Fiscalía.
También detalló que el vehículo involucrado procedía de Nayarit, y tenía como destino la ciudad fronteriza de Tijuana, en Baja California.
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El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Baja California.
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