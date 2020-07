Asesinan a directora de hospital rural en Montaña Alta de Guerrero

Hombres armados asesinaron a la directora del hospital básico del municipio de Huamuxtitlán, en la Montaña de Guerrero, la tarde del viernes cuando se trasladaba a su casa.

El jefe de la jurisdicción sanitaria de la Montaña de la Secretaría de Salud de Guerrero, Marcelino Milán Rosete, explicó que dos hombres armados que iban a bordo de una camioneta, se le cruzaron al auto que manejaba la directora del hospital, se bajaron y le dispararon directamente.

La directora iba acompañada de su hermana que resultó ilesa. Milán Rosete informó que la directora había salido del hospital tras cumplir con su jornada laboral, fue a comer y cuando iba a su casa fue atacada.

El ataque ocurrió alrededor de las 4 de la tarde, sobre la carretera federal Tlapa-Puebla y hasta el momento se desconoce el motivo.

Explicó que el hospital básico no atiende a pacientes de Covid-19 y que la directora no tenía contacto con los usuarios por sus funciones directivas.

Desde hace casi un mes, la Guardia Nacional tomó el control de la seguridad de Huamuxtitlán.

Los soldados de la Guardia Nacional llegaron a ese municipio tras la desaparición y asesinatos de dos jóvenes que presuntamente cometieron policías estatales.

Los pobladores de Huamuxtitlán protestaron durante días para exigir la salida de la Policía Estatal y la destitución del alcalde, Elpidio Nava Rodríguez quien está ausente desde mayo.

La Policía Estatal llegó a Huamuxtitlán después de la detención del director de la Policía Municipal, José Armado Ayala, acusado por la desaparición y asesinato de un joven en la comunidad de Santa Cruz, ocurrido el 24 de mayo.

Al ex-jefe policiaco lo acusan de haber detenido al joven y entregarlo a una organización criminal. Cuando policías ministeriales lo detuvieron, el cadáver del joven apareció fuera del módulo de seguridad ubicado en el crucero de la carretera Tlapa-Puebla.

El exdirector de la Policía Municipal está preso acusado del delito de desaparición forzada.

El gobernador, Héctor Astudillo Flores, pidió al fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila aceleré la investigación Honorato Gabriel.

Astudillo Flores dijo que le pidió al fiscal que se aplique para conocer "quiénes son los cobardes asesinos".

El gobernador no informó sobre el móvil del crimen, ni tampoco cuáles podrían ser las líneas de investigación.