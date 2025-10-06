Asesinan a excandidata del PT en Veracruz
Jessica Flor Luna Aguilera fue atacada a balazos la tarde de este lunes
La excandidata del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Yanga (zona montañosa central de Veracruz), Jessica Luna Aguilera, fue asesinada a tiros la tarde de este lunes.
El crimen ocurrió en la comunidad de Potrero Nuevo del municipio de Atoyac, una zona cercana a la región donde fue candidata en las elecciones municipales del pasado primero de junio.
De acuerdo con los reportes policiales, la víctima viajaba en su vehículo cuando fue interceptada por hombres armados, quienes le dispararon y huyeron.
El hecho provocó conmoción entre los habitantes de Potrero Nuevo, comunidad donde se registró una intensa movilización policial.
Agentes de distintas corporaciones desplegaron un operativo en caminos y carreteras que comunican al municipio de Atoyac con las regiones Yanga y Paso del Macho, sin que pudieran ser ubicados y detenidos los responsables.
no te pierdas estas noticias
Asesinan a excandidata del PT en Veracruz
El Universal
Jessica Flor Luna Aguilera fue atacada a balazos la tarde de este lunes
Huracán Priscilla azota México con lluvias y vientos
AP
El impacto del huracán Priscilla se hace sentir en la península de Baja California con intensas lluvias y fuertes vientos, generando preocupación por las marejadas y corrientes peligrosas.
Sanciones de EEUU a empresas y personas vinculadas al Cártel de Sinaloa
AP
El Departamento del Tesoro de EEUU impone sanciones a empresas y personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa.