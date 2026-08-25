Asesinan a excandidato en Mazatepec, Morelos

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Ciudad de México.- El excandidato a la alcaldía de Coatlán del Río, Víctor Manuel Amado de León, fue asesinado a tiros en Morelos, luego de que su domicilio fuera atacado a balazos en dos ocasiones durante las campañas electorales de 2024.

De acuerdo con los reportes, el político fue atacado a balazos al interior de un vehículo durante la madrugada en el municipio de Mazatepec, junto con otro hombre que resultó herido.

Amado de León se desempeñaba como coordinador distrital y dirigente municipal en Coatlán del Río del recién creado partido PAZ y, en 2024, buscó la alcaldía de ese municipio en las elecciones locales de Morelos.

La dirigencia de PAZ en Morelos condenó el asesinato y advirtió que el político "ya había recibido amenazas".

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"Hacemos un llamado firme a las autoridades para que estos antecedentes sean considerados dentro de una investigación pronta, exhaustiva y transparente, que permita esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables", destacó el partido.

Hasta el momento, la Fiscalía de Morelos no ha emitido un pronunciamiento público para detallar los hechos.

Durante la campaña electoral de 2024, el domicilio de Amado de León fue atacado a balazos en al menos dos ocasiones, el 27 de mayo y el 3 de junio, según reportaron medios locales.