logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Morena pone en duda alianza con el Verde por la gubernatura

Fotogalería

Morena pone en duda alianza con el Verde por la gubernatura

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Asesinan a excandidato en Mazatepec, Morelos

Por EFE

Agosto 25, 2026 03:00 a.m.
A
Asesinan a excandidato en Mazatepec, Morelos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- El excandidato a la alcaldía de Coatlán del Río, Víctor Manuel Amado de León, fue asesinado a tiros en Morelos, luego de que su domicilio fuera atacado a balazos en dos ocasiones durante las campañas electorales de 2024.

      De acuerdo con los reportes, el político fue atacado a balazos al interior de un vehículo durante la madrugada en el municipio de Mazatepec, junto con otro hombre que resultó herido.

      Amado de León se desempeñaba como coordinador distrital y dirigente municipal en Coatlán del Río del recién creado partido PAZ y, en 2024, buscó la alcaldía de ese municipio en las elecciones locales de Morelos.

      La dirigencia de PAZ en Morelos condenó el asesinato y advirtió que el político "ya había recibido amenazas".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Hacemos un llamado firme a las autoridades para que estos antecedentes sean considerados dentro de una investigación pronta, exhaustiva y transparente, que permita esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables", destacó el partido.

      Hasta el momento, la Fiscalía de Morelos no ha emitido un pronunciamiento público para detallar los hechos.

      Durante la campaña electoral de 2024, el domicilio de Amado de León fue atacado a balazos en al menos dos ocasiones, el 27 de mayo y el 3 de junio, según reportaron medios locales.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Danna habla de su colaboración con Belinda
      Danna habla de su colaboración con Belinda

      Danna habla de su colaboración con Belinda

      SLP

      El Universal

      El EP Wet Dreams de Danna explora sensualidad y energía femenina con colaboraciones.

      Colosio Riojas advierte concentración de poder en México
      Colosio Riojas advierte concentración de poder en México

      Colosio Riojas advierte concentración de poder en México

      SLP

      El Universal

      El senador Luis Donaldo Colosio Riojas alertó sobre la creciente concentración de poder en México y la reducción de contrapesos institucionales.

      INE aclara que no sancionó a PAN por llamar narcopartido a Morena
      INE aclara que no sancionó a PAN por llamar narcopartido a Morena

      INE aclara que no sancionó a PAN por llamar narcopartido a Morena

      SLP

      El Universal

      La denuncia presentada por Morena está en etapa preliminar y el INE continúa con la investigación correspondiente.

      Morelos reporta 72 casos de Covid-19
      Morelos reporta 72 casos de Covid-19

      Morelos reporta 72 casos de Covid-19

      SLP

      El Universal

      Secretario de Salud Mario Ocampo destaca que no hay muertes por Covid-19 en el estado.