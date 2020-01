Asesinan a joven activista en Juárez

Ciudad Juárez, Chih.- La artista y promotora de los derechos de las mujeres, Isabel Cabanillas de la Torre, fue asesinada en esta ciudad, luego de varias horas de estar desaparecida.

La mañana de este domingo, la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) informó sobre el hallazgo de una mujer sin vida en la zona Centro de la Ciudad, por lo que de inmediato circularon mensajes en las redes sociales confirmando se trataba de la artista juarense.

Isabel Cabanillas, de 26 años de edad, era diseñadora de ropa, pintora y miembro activo del colectivo "Hijas de Nuestra Maquilera Madre" y anteriormente había participado en la Red Mesa de Mujeres.

Durante el sábado, familiares y amigos de la joven artista reportaron que no sabían nada de ella desde la noche del viernes y que fue vista por última vez en el Centro; lugar donde la madrugada del viernes fue localizada sin vida con heridas de bala en el pectoral, informó la autoridad investigadora.

Este domingo, familiares y amigos de Isabel, así como integrantes de otros colectivos feministas, salieron a las calles para manifestar su enojo por el asesinato de la joven, quien además deja a un niño pequeño en la orfandad.

El grupo de personas colocó mantas, fotografías y letreros alrededor del monumento a Benito Juárez, donde además se le rindió un homenaje a la joven artista.

Durante la manifestación, elementos de la Policía Municipal cerraron la avenida Vicente Guerrero con un importante número de patrullas, por lo que los asistentes reclamaron la ausencia de los agentes al momento de la desaparición y asesinato de Isabel.

En las mantas colocadas se leen sentidos mensajes, entre ellos el de la hermana que Isabel, que reclama "¿Dónde están?, las queremos de regreso, no hay porque callar, ni tampoco olvidar, no es una cifra más, es mi hermana Isabel que conmigo ya no está".