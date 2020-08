Asesinan a joven profesora de danza en Yucatán

Una joven de apenas 23 años, maestra de zumba y danza para niñas y con un futuro prometedor dentro de las actividades artísticas, fue asesinada por su expareja, quien con engaños la trasladó al domicilio de sus padres, donde le disparó y después se suicidó.

Fernanda tenía unas cuantas semanas de haber terminado la relación con su novio, José Enrique "N", de 26 años de edad, y quien se dedicaba a la organización de fiestas y eventos masivos en una agencia.

De acuerdo con los primeros reportes de la Fiscalía General del Estado, José Enrique la llevó al predio donde vivía con sus padres, ubicado en Residencial Pensiones, al poniente de Mérida, con el pretexto de que podrían hablar para ver la posibilidad de regresar como pareja.

Una vez en el lugar, al parecer ella no aceptó y pretendió salir, por lo que, en la terraza, el hombre le disparó en dos ocasiones, lo que le provocó la muerte. Luego, José Enrique subió al techo y ahí se disparó en la cabeza.

Minutos más tarde, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llegaron al predio ante el llamado de auxilio de los vecinos que denunciaron haber escuchado tres detonaciones.

Según el reporte, los policías forzaron el portón del lugar tras llamar insistentemente sin que nadie respondiera.

Al entrar, encontraron el cuerpo de Fernanda en la terraza y el de José Enrique en el techo con un revólver al lado, presumiblemente utilizado en los hechos; fue su padre quien identificó el cadáver.

De acuerdo con diferentes testimonios, tanto el joven José Enrique como Fernanda eran "tranquilos" y no discutían, al menos en público, por lo que los hechos sorprendieron a sus familiares y amigos.

Un familiar cercano del varón indicó a la policía estatal que al parecer desde que terminaron su relación la pareja peleaba con frecuencia.

Versiones extraoficiales señalaron que José Enrique, cuando todavía era novio de Fernanda, llevaba el arma, misma que, al parecer, era del padre del joven.

El asesinato de la joven maestra de danza causó conmoción en Yucatán, por ser el cuarto feminicidio en lo que va del año.

De acuerdo con autoridades, tras la necropsia de ley, los cuerpos de ambos jóvenes serían entregados a sus respectivos familiares.

Diferentes grupos de defensores de los derechos de las mujeres publicaron en redes sociales manifiestos de luto ante el asesinato de Fernanda a manos de su expareja sentimental.

Con el hashtag #Yucatánfeminicida y #nosfaltaFernanda, cientos de mujeres lamentaron el asesinato de la joven promesa de la danza y llamaron a visibilizar este caso para que no se vuelva a repetir.