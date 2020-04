Asesinan a jubilado de Pemex en Salamanca, Guanajuato

Un jubilado petrolero fue asesinado la noche de este viernes en la puerta de su domicilio, por hombres armados que le dispararon desde un vehículo en marcha, en la colonia Las Granjas de esta ciudad.

La Fiscalía General del Estado dio inicio a una investigación por el homicidio del extrabajador de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Salamanca, de 56 años de edad.

El asesinato se registró a las 23:00 horas del viernes en la calle Manzano, presuntamente por individuos que circulaban en una motocicleta y a bordo de una camioneta Pick Up.

El expetrolero fue identificado con el nombre de Raúl, quien de acuerdo a versiones de sus vecinos, era un hombre que no tenía problemas con nadie.

En los últimos días, extrabajadores del sector petrolero han sido víctimas de agresiones en las redes sociales, luego de que el 5 de abril pasado se registrara un brote de Covid-19 en Salamanca entre jubilados de Pemex que se contagiaron en una excursión que realizaron a Chiapas.

Hasta la tarde de este viernes, la SSG había reportado la muerte de 5 jubilados que viajaron a Chiapas durante la segunda quincena de marzo, y la detección de cinco nuevos casos positivos de Covid-19 asociados con ese viaje.

Tras las posturas violentas hacia los jubilados de Pemex, el pasado 9 de abril, la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz pidió respeto y solidaridad para las familias petroleras afectadas por el Covid. "No es momento de criminalizar a nadie ni de acusar a nadie", dijo.

Reveló que las personas que acudieron a ese viaje están tristes, preocupadas y siguiendo todas las normas de salud que les han señalado.