Asesinan a la activista trans Mireya Rodríguez en Chihuahua

La fundadora de la Organización Unión y Fuerza de Mujeres Trans, Mireya Rodríguez Lemus, fue asesinada en el interior de su domicilio en el fraccionamiento Solar del Valle en Chihuahua capital. La activista trans fue localizada sin vida la madrugada de este miércoles y sus allegados reportaron que no tenían noticias de su paradero desde el sábado pasado.

De acuerdo a los primeros reportes, el cuerpo de Mireya presentaba signos de descomposición y violencia, no obstante, la Fiscalía General del Estado no ha dado a conocer los resultados de la necropsia.

Una vez dada a conocer la noticia a través de diferentes redes sociales, el Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua exigió a las autoridades se esclarezca el asesinato, toda vez que Mireya era pieza fundamental en la lucha por los derechos de igualdad en la comunidad LGBT.

"Hacemos un llamado enérgico a las autoridades del estado y la Fiscalía General para que se abra la carpeta de investigación con perspectiva de género", demandó la organización CHEROS A. C. Mireya Rodríguez colaboraba permanentemente en actividades pro igualdad se derechos para la comunidad LGBT y enfocaba parte de su lucha en las trabajadoras sexuales, a quienes les procuraba, en diversas instancias, acceso a un entorno seguro y sin riesgos.

Desde diferentes instancias, organizaciones y representantes de la comunidad LGBT lamentaron el asesinato de su compañera y exigieron a las autoridades la captura de quienes la privaron de la vida.

Cabe destacar que, en los últimos cinco años, el estado de Chihuahua ocupa el tercer lugar nacional de asesinatos LGBT, de acuerdo a cifras de la organización Letra Ese.