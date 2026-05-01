Asesinan a líder sindical electo

Culiacán, Sin.- El líder electo del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, Homar Salas Gastélum, fue asesinado la mañana de este jueves 30 de abril junto con un compañero de trabajo, al ser sorprendidos por varios hombres armados al salir de su domicilio, en el fraccionamiento Las Brisas.

Su escolta, quien resultó herido, alcanzó a solicitar apoyo a través de su radio, ya que es miembro de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán, por lo que agentes estatales, municipales y el Ejército llegaron al lugar, pero Homar y Benjamín "N", su compañero de trabajo, ya no presentaban signos vitales.

En el proceso de su elección en febrero pasado, en el salón sindical donde tuvo lugar, aparecieron pintas con mensajes intimidatorios para los participantes en la contienda, Zayda Flores Manjarrez y Homar Salas; sin embargo, el proceso de votación se celebró en un ambiente de tranquilidad.

Sobre el ataque a su residencia el pasado 18 de febrero, cinco días después de la elección de la dirigencia sindical en la que obtuvo el triunfo con mil 785 votos, Salas Gastélum presentó la denuncia respectiva de los hechos y solicitó protección, por lo que tenía asignado un escolta para su seguridad.

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Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán, comentó que no tenía conocimiento de si Homar Salas había recibido alguna nueva amenaza y lamentó el atentado en donde perdió la vida el líder sindical electo, con quien tenía una amistad, por lo que pidió que su muerte sea esclarecida por las autoridades judiciales.

"Lamento el deceso del secretario general electo del STASAC, el compañero Homar Salas, tras sufrir un cobarde atentado esta mañana. Son hechos que repudiamos y por los que esperamos una investigación exhaustiva. Mi abrazo solidario a su familia, a sus amigos y a los trabajadores del ayuntamiento", escribió en sus redes sociales.

Por otra parte, tres hombres muertos, dos detenidos y cámaras de videovigilancia dañadas por disparos, fue el saldo registrado de nuevos actos de violencia en distintas zonas de los municipios de Culiacán y Mazatlán.

En la capital del estado, en la colonia Jesús Valdez, una persona de aproximadamente 25 años, quien conducía una motocicleta, fue asesinada de varios disparos.