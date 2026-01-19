logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

Fotogalería

VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Asesinan a pareja a balazos en Sinaloa

Por El Universal

Enero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Asesinan a pareja a balazos en Sinaloa

Una pareja fueron asesinados a balazos, sobre la calle Mariano Escobedo, esquina con Vicente Guerrero, en el segundo cuadro de la capital del estado, con este hecho, suman diez, el número de mujeres que han sido privadas de la vida en forma violenta en el estado durante el transcurso de este primer mes del año.

Las autoridades de seguridad pública fueron notificadas que un hombre y una mujer, de más de treinta años de edad, se encontraban tirados con rastros de sangre, sobre la calle Mariano Escobedo, en la zona conocida como el mercadito. Al acudir a verificar los hechos, certificaron que se trataba de un doble asesinato, la mujer, como de 32 años de edad, vestía un pantalón de mezclilla azul, tenis negros y una blusa, en tanto en varón, portaba un pants deportivo negro y tenis, ninguno llevaba consigo una identificación.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Luisa Alcalde: Reforma electoral no es capricho
    Luisa Alcalde: Reforma electoral no es capricho

    Luisa Alcalde: 'Reforma electoral no es capricho'

    SLP

    El Universal

    La dirigente morenista plantea cambios en el sistema electoral para una democracia verdadera

    Profeco señala incumplimientos en marcas de yogur en México
    Profeco señala incumplimientos en marcas de yogur en México

    Profeco señala incumplimientos en marcas de yogur en México

    SLP

    El Universal

    Profeco informa sobre marcas de yogur con incumplimientos en México

    Pareja detenida en Yucatán por narcomenudeo
    Pareja detenida en Yucatán por narcomenudeo

    Pareja detenida en Yucatán por narcomenudeo

    SLP

    El Universal

    La Fiscalía General De La República detiene a pareja señalada como principales distribuidores de droga en Yucatán.

    Pemex resguarda toma clandestina de turbosina en Azcapotzalco
    Pemex resguarda toma clandestina de turbosina en Azcapotzalco

    Pemex resguarda toma clandestina de turbosina en Azcapotzalco

    SLP

    El Universal

    Investigación de la Fiscalía General de la República en toma clandestina de turbosina en Azcapotzalco.