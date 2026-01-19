Asesinan a pareja a balazos en Sinaloa

Una pareja fueron asesinados a balazos, sobre la calle Mariano Escobedo, esquina con Vicente Guerrero, en el segundo cuadro de la capital del estado, con este hecho, suman diez, el número de mujeres que han sido privadas de la vida en forma violenta en el estado durante el transcurso de este primer mes del año.

Las autoridades de seguridad pública fueron notificadas que un hombre y una mujer, de más de treinta años de edad, se encontraban tirados con rastros de sangre, sobre la calle Mariano Escobedo, en la zona conocida como el mercadito. Al acudir a verificar los hechos, certificaron que se trataba de un doble asesinato, la mujer, como de 32 años de edad, vestía un pantalón de mezclilla azul, tenis negros y una blusa, en tanto en varón, portaba un pants deportivo negro y tenis, ninguno llevaba consigo una identificación.