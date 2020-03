Asesinan a tres jóvenes mujeres

CIUDAD DE MÉXICO.- El mismo día en que miles de mujeres en todo el país marcharon para exigir el fin de la violencia de género y los feminicidios, tres mujeres fueron asesinadas en Guanajuato, Coahuila y Puebla.

En Salamanca, Nadia Verónica, una estudiante de la Universidad Iberoamericana de León fue asesinada a balazos la madrugada de este domingo en el camino a la comunidad de La Ordeña, después de llevar a su casa a una amiga.

Hace dos días, la joven colocó en sus redes sociales una publicación en la que simulaba haber sido víctima de la violencia, como parte de una campaña para hacer conciencia de la violencia que viven las mujeres en el país.

"Mami, papi y hermano, si algún día soy yo quédense con la mejor imagen de mí, recuérdenme como yo a ustedes los recordaré, porque no soy un cuerpo tirado y lastimado, porque mi ser no vive en la foto que pasan los medios de comunicación creando morbo y no hagan caso a comentarios machistas que hablarán de mí en las redes sociales.

Otros dos casos

Alrededor de las 7:30 de la mañana se reportó el hallazgo del cuerpo de una mujer en un lote baldío, de Torreón, Coahuila.

La mujer no había sido identificada pero se informó que se trata de una joven de entre 20 y 25 años, de complexión delgada.idas.

En Veracruz, una adolescente de 16 años que estaba embarazada fue asesinada