Asesinan a tres policías en Silao, Guanajuato

Un grupo delictivo asesinó a tres elementos de la Policía municipal y lesionó de gravedad a otros más la madrugada de este lunes, presuntamente al tenderles una trampa con dos reportes de auxilio por detonaciones de arma de fuego en la colonia La Joya, de esta ciudad, en donde hace 15 días mataron a tres oficiales de la misma corporación.

Los policías fueron emboscados y acribillados con fusiles R-15 en la avenida Silao alrededor de la 1:20 horas, con el reporte de una balacera.

El director de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Felipe Hernández, informó que los agentes previamente habían acudido a ese lugar sin encontrar nada, lo que lo lleva a pensar que los agresores los estaban esperando.

"Primeramente tuvimos un reporte de detonaciones de arma de fuego, fueron las unidades allí en la colonia Joyita, checaron, realizaron recorridos de patrullaje, se entrevistaron con varias personas; únicamente dijeron las personas que habían escuchado las detonaciones, pero no dieron características de vehículos ni nada, ese fue el primer reporte, no se ubicó nada, y posterior como a los 10 ó 15 minutos volvió otra vez el mismo reporte, fueron las unidades y ahí fue cuando desafortunadamente los atacaron directo".

Comentó que los policías repelieron la agresión, pero "sabemos que estamos en desventaja total ante estos eventos".

En el sitio murieron los policías identificados como Julio, Lalo y Antolín y uno más se encuentra herido.

Después del ataque, por más de cuatro horas elementos activos de la corporación se negaron a salir de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a realizar sus funciones de patrullaje por "miedo" a la delincuencia, que dijeron, los supera en fuerza y armamento.

Felipe Hernández suspendió una incapacidad médica para presentarse en la base policial, en la que escuchó las inquietudes de los elementos que se negaban a salir a trabajar por temor a los criminales, que en este año han asesinado a ocho oficiales.

"La inconformidad de ellos es inseguridad, se sienten con miedo de salir a trabajar; pidieron equipamiento", dijo el comandante.

El titular de Seguridad Ciudadana señaló que ha pedido a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado apoyo de las fuerzas estatales con patrullajes en la ciudad. Dijo que se requiere aumentar el estado de fuerza, y se espera que la Guardia Nacional contribuya a reforzar la vigilancia del estado.

En un comunicado, la Presidencia Municipal lamentó la muerte de los tres policías en el cumplimiento de su deber e hizo un llamado a las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno para que agilicen las investigaciones y esclarezcan los hechos.

"Es el segundo atentado que se comete contra nuestros policías en el mes de junio", acotó.

"La Presidencia Municipal y la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Vialidad nos sentimos consternados, pero no bajaremos la guardia para recobrar la tranquilidad de nuestro municipio".