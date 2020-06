Asesinan en un mes a dos aspirantes del PT en Hidalgo

El dirigente del Partido del Trabajo (PT) en Hidalgo Javier Vázquez Calixto denunció que en menos de un mes han sido asesinados dos aspirantes a la candidatura de alcaldes en Hidalgo, por lo que pidió a las autoridades una investigación para descartar que se trata de un tema político.

Este fin de semana se registró la muerte del aspirante a la presidencia municipal de Xochiatipan, Marcos de la Cruz Hernández, quien dijo, era un conocido comerciante que realizaba importaciones de China y quien el sábado fue asesinado en un presunto robo.

Los hechos se registraron sobre la carretera México-Tuxpan, en que al circular por esa vía fue atacado a balazos por lo que fueron las autoridades de Huachinango Puebla las que tomaron el caso.

Señaló que ya se había decidido que la candidatura del Partido del Trabajo recayera en el comerciante, quien junto a toda su familia se había afiliado a este partido y había logrado que más de dos mil ciudadanos de esa zona decidieran apoyar al partido de la estrella.

Consideró que deben de analizarse todos los escenarios, ya que no se puede descartar que estos hechos tengan alguna arista con el tema político, "él se ha dedicado de toda la vida, más de 20 años a su negocio y ahora que incursiona en la política sucede esto, lamentablemente si vemos qué hay intereses de por medio, no sabemos de donde vengan pero si exigimos a las autoridades que investiguen".

Asimismo denunció que hace un mes también fue asesinado el aspirante a la alcaldía de Tolcayuca, en este caso indicó se trató de un presunto secuestro, en el que también su esposa había sido plagiada, sin embargo ella fue dejada en libertad para pagar el rescate.

Indicó que aún con el pago que se realizó el aspirante fue asesinado, ha sido un tema muy sensible para la familia por lo que el caso fue muy discreto. En ese lugar dijo el PT se quedó sin cabeza ya que su candidato también era quien llevaba los trabajo en ese lugar.

Ante ello reiteró el llamado al secretario de gobierno Simón Vargas para que se realicen todos las investigaciones, aún con la pandemia no se puede dejar de lado la seguridad de los ciudadanos. Debe de haber más vigilancia y retenes señaló.

En Hidalgo se espera aún la fecha para que pueda reponer el proceso electoral que se tendría que haber realizado el pasado siete para renovar las 84 alcaldías.