Asesinato de familia LeBarón y Langford no quedará impune: SSPC

Luego de que la familia LeBarón se manifestara frente a la Casa Blanca durante la visita que realizó este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reiteró que el asesinato de 12 integrantes de los LeBarón y Langford, en 2019, no quedará impune.

La dependencia informó que el titular de Políticas y Estrategias para la Construcción de la Paz, Jesús Valencia Guzmán, se reunió el miércoles con integrantes de la familia Miller Langford, en la Mora, Sonora, a quienes les reportó los "avances de las indagatorias que hasta el momento han arrojado resultados favorables".

Mediante un comunicado, la SSPC señaló que durante el encuentro Valencia Guzmán refrendó el compromiso y la responsabilidad de resolver el atroz crimen, a fondo.

Asimismo, señaló que se hizo una revisión de la seguridad en toda la región, se escuchó a los deudos de las víctimas, además de que sesionaron las Coordinaciones Regionales para la Construcción de la Paz y Seguridad.

"Las fuerzas federales revisaron con los alcaldes de la sierra, destacadamente los ediles de Agua Prieta, Bavispe, Bacerac, y Nacori Chico y autoridades municipales de los lugares limítrofes, los problemas de movilidad, comunicación digital, despliegue de elementos y pacificación de toda la región", indicó.

Aseguró que la responsabilidad del gobierno es resolver el problema de fondo, atender las causas e impedir que la delincuencia arrebate a los jóvenes, a los necesitados y a la gente buena.

"Se resolverán todos los problemas de seguridad en la frontera y en todo el país", expuso.

"También le reiteró a la familia Miller Langford que el trabajo de la SSPC y del gobierno federal, en todo el territorio nacional se lleva a cabo con oportunidad y profesionalismo. El motivo de la protesta se está resolviendo integralmente", añadió.

Indicó que se le insistió a la familia que los asesinatos ocurridos en Bavispe, Sonora, no quedarán impunes, "con la certeza de que las acciones que desde el gobierno de México se implementan son para garantizar la seguridad y la paz a cada una de las mujeres y de los hombres atendiendo las causas de fondo de esta región y en todo el país, por lo que cualquier tipo de manifestación pública no cuenta con sustento, ya que se atienden sus demandas in situ".