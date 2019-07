Asesinatos en Plaza Artz, relacionados con arreglos de mafia israelí: PGJ

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que el doble homicidio dentro de un restaurante de la Plaza Artz estaría relacionado con "arreglos con la mafia israelí".

En conferencia de prensa, Ulises Lara López, vocero de la Procuraduría capitalina, señaló que con el avance de las indagatorias y las líneas de investigación queda descartado que los hechos estén relacionados con un "crimen pasional".

"Los homicidios fueron una acción directa contra las víctimas de origen extranjero, queda descartada la versión que dijo Esperanza 'N', la mujer que fue detenida al intentar escapar del centro comercial", aclaró.

Minutos antes, al término del gabinete de seguridad, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, Jesús Orta, precisó que datos recabados por agentes de la Policía de Investigación de la procuraduría capitalina durante la noche del miércoles y madrugada de hoy en Plaza Artz Pedregal no "sostienen" el presunto crimen pasional que llevó a la ejecución de dos personas israelíes. Inclusive, la información recabada apuntaría a que le móvil es todavía más complejo que un posible ajuste de cuentas, afirmó.

Dio a conocer que esta versión proporcionada por Esperanza "N", quedó en entredicho luego de las primeras diligencias en el lugar y de acuerdo con todos los datos e imágenes de las cámaras de vigilancia que fueron recabados para la integración de la carpeta.

En cuanto a los presuntos antecedentes penales de las víctimas el funcionario comentó que ya cuentan con información, pero que "se está recabando información de diferentes instancias y la procuraduría está integrando todo eso al móvil".

Aunque no precisó cuáles son las hipótesis con las que cuentan las autoridades, sí dijo que "ni siquiera podríamos establecer que fuera un ajuste de cuentas, todo apunta hacia cuestiones más complicadas que eso".

Medios internacionales señalaron que una de las víctimas, identificada como Alon Azulay, podría ser un asesino buscado en su país y también relacionado con la venta de droga en Polanco, aunque dicha información no ha sido confirmada.

Orta Martínez dijo que la prioridad es ir por los cómplices que escaparon en el vehículo por lo que cuentan con "información importante".

Mujer detenida habría sido contratada: Godoy

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que las autoridades capitalinas han tenido acercamiento con el instituto Nacional de Migración, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y con la embajada de Israel, para verificar el estatus migratorio de las dos personas fallecidas en un restaurante de Plaza Artz.

Sobre las investigaciones, la jefa de gobierno confirmó que la línea de investigación que relaciona a un crimen pasional fue descartada y más bien, tuvo que ver con una ejecución, sin embargo, ya se están haciendo las investigaciones. "La actuación rápida de la policía permitió un detenido y a partir de ahí se están haciendo las investigaciones. Así que la PGJ hará las investigaciones con toda pulcritud, veracidad para poder informar lo que ocurrió", dijo.

Comentó que hay muchas cámaras que dieron evidencia al ataque, por lo que también hay otras personas identificadas y vehículos que son parte de la investigación de la PGJ. "El que haya más cámaras, evidentemente ayudará tanto a la actuación inmediata para que las investigaciones se realicen con mayor veracidad", comentó.

Por otra parte la Procuradora capitalina, Ernestina Godoy, indicó que efectivamente no se trató de un crimen pasional. "Ya hizo una primera declaración y descubrimos que no fue un crimen pasional", dijo. Al cuestionarle sobre si la detenida fue contratada para atacar a los hombres extranjeros señaló que al parecer esa es la principal línea de investigación. Además agregó que se está investigado a los participantes en el ataque, pues la mujer no actuó sola.

Comentó que se están terminando de entregar los videos de las cámaras de la Plaza para continuar con las investigaciones y que durante la noche se tomaron las declaraciones de personal de la Plaza y del restaurante. "Ya saben que estás investigaciones son más lentas de lo que yo quisiera, tengo avanzando el trabajo pericial de casquillos, de calibres y todas esas cosas, quiero ver si esa arma está relacionada con algún otro homicidio o evento", explicó.