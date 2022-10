Asesinos de Salvador Llamas ejecutaron ataque en 35 minutos

A-AA+

Este domingo la Fiscalía de Jalisco presentó avances sobre la investigación del asesinato de Salvador Llamas Urbina, director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Puerto Vallarta y jefe de gabinete de ese ayuntamiento, donde se detalló en una línea del tiempo lo analizado en los vídeos recuperados del interior del inmueble.

A continuación te presentamos el recuento de los hechos:

17:32 El día viernes 21 de octubre, el funcionario Salvador Llamas Urbina llegó solo al restaurante Sonora Grill de la colonia Providencia, en Guadalajara, con una mochila, mientras sus escoltas lo esperaban afuera del lugar.

17:41 Ingresan dos de los presuntos agresores, uno de ellos tiene complexión robusta, vestía gorra y tenis blancos, playera roja y jeans, el otro tiene un aspecto más joven y vestía con una camisa blanca.

18:03 Unos momentos después ingresa una pareja joven al lugar, que se tiene el supuesto que también son involucrados en el asesinato, la mujer al parecer lleva un vestido color beige, mientras que su acompañante lleva tenis blancos, pantalón negro y una camisa celeste. Acto seguido de la llegada de la pareja, el sujeto de playera roja abandona las instalaciones.

18:04 Se capta el lugar donde estaba sentado el funcionario, además se observa cómo el sujeto de playera roja y el joven de playera blanca se sientan en la misma mesa, cómo se había mencionado antes, uno de ellos se retira del lugar.

El joven de playera blanca es quien detona de manera directa el arma de fuego en contra de Llamas Urbina, posteriormente corre por la parte trasera de la cocina del restaurante, hasta llegar a un pasillo, el sujeto regresa y se posiciona en una isla al interior de la instalación, con el fin de cubrirse para cambiarse la ropa con la que ingresó al inmueble.

18:08 El joven que iba acompañado de la chica y la persona que dispara salen juntos del restaurante.

En las imágenes se observa que el joven de camisa celeste lleva un arma larga cuando sale del lugar, este sujeto apunta a los escoltas del funcionario que se encontraban fuera del restaurante, mismo que fue encontrado sin vida en la banqueta del inmueble con el arma a su lado.

Supuestos del caso. Durante la conferencia de prensa, el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, mencionó que aún existen muchos hechos aislados, pero las investigaciones del caso continúan, algunos de los datos sueltos son:

- Hasta el momento, no se ha encontrado la mochila que llevaba el funcionario.

- Los sujetos ya fueron identificados en la imagen, los agentes del Ministerio Público continúan con la investigación para encontrar los nombres de los responsables.

- Tres de los lesionados son escoltas del funcionario y la otra persona lesionada es parte de otro esquema de seguridad que se encontraba cuidando el lugar.

- La mujer que ingresó con uno de los presuntos culpables escapó, no se ha localizado su paradero.

- No se descarta la posibilidad de que siete u ocho de los comensales del restaurante también estuvieran involucrados en el ataque, ya contando a los identificados.

Indicios localizados. En el lugar se aseguraron 84 casquillos percutidos, nueve armas cortas y nueve armas largas.

Se aseguraron cinco vehículos:

1) Chevrolet, Tahoe blanco encontrado en el lugar de los hechos

2) Chevrolet, Suburban plata localizada en el lugar de los hechos

3) Nissan, Frontier, NP300 blanca, con la leyenda de seguridad privada. En su interior se encontró una cubeta blanca con 90 poncha llantas, además de 5 casquillos.223 y 1 cartucho útil 5.56. Fue ubicada en el cruce de Módena y calle Ontario, lomas de providencia.

4) Nissan Altima 2015, se registró que se encontraba cerrada, al abrirla se encontraron 2 cubetas con múltiples dispositivos poncha llantas. Una particularidad de este vehículo es que sus placas corresponden a un Toyota Yaris plata, corresponde al Nissan Altima, color blanco. Fue localizado en el cruce de Módena y calle Ontario, Lomas de Providencia.

5) Camioneta GMC, Yukon Denali. Cuenta con 3 impactos de bala y en su interior se encontró un retrovisor lateral izquierdo, una chamarra negra, una maleta del mismo color, una codera con un cargador abastecido, 8 radios, ropa táctica y de diferentes colores, botas, auriculares, 5 tiros útiles de 9 mm, 2 tiros percutidos de 9 mm, un arma larga, un arma M&P15 y un cargador abastecido con cartuchos con un calibre de 5.56 por 45.

Una agresión orquestada: Fiscalía. Por medio de una rueda de prensa, el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz confirmó que se trató de una "agresión orquestada con un plan perfectamente estudiado y armado".

En el lugar se reportan al menos tres muertos por arma de fuego, entre ellos se encuentra el director del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado (Seapal) y jefe de gabinete del gobierno de Puerto Vallarta, Salvador Llamas Urbina; el segundo pertenece al excomisario de seguridad en Puerto Vallarta, Luis Fernando Muñoz Ortega; el último cuerpo fue localizado al interior del negocio y presuntamente es uno de los agresores.

El fiscal precisó que el ex comisario de la policía municipal de Puerto Vallarta, Luis Fernando Muñoz Ortega menciona que el funcionario se reunió con sus asesinos en el restaurante Sonora Grill y afirma que en el plan para ejecutarlo participaron al menos siete personas.

De acuerdo con los datos en el lugar y el análisis de vídeos, Méndez Ruiz subrayó que "una de las peculiaridades de estos hechos es la manera en como todo fue diseñado y planeado para llevar a cabo esta ejecución", también informó que se trató un plan del crimen organizado.