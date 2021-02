ASF cometió "errores básicos de contabilidad" en NAIM: Herrera

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, respaldó las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la diferencia en los datos reportados por la Auditoría Superior de la Federación en torno al costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

A través de su cuenta de Twitter dijo estar sorprendido por los errores básicos que se cometieron en materia de contabilidad financiera por parte de una institución tan profesional como la Auditoría Superior.

Informó que revisaron el reporte que entregó la semana pasa el organismo, y que en un primer análisis, al menos, 75% de lo reportado respecto a la cancelación del proyecto es erróneo.

Herrera subió un video en el que señala que sorprendió a propios y extraños el resultado de la auditoría de desempeño sobre los costos de la cancelación del NAIM por la cantidad tan elevada que se menciona de 331 mil 996 millones de pesos.

Ninguno de los costos mencionados existe, afirmó, al señalar que los bonos que se emitieron ya eran deuda al haberse colocado en cuatro series, así como la Fibra.

Aseguró que el auditor o quien haya preparado el reporte confundió las operaciones netas. "En toda auditoría puede haber discrepancias metodológicas, pero este no es el caso. En el caso del reporte de la Auditoría Superior de la Federación fue la no utilización de criterios contables básicos y con criterios financieros extraordinariamente elementales.

"Eso es difícil de entender proveniente de una institución extraordinariamente experimentada. Nosotros no sabemos a qué se debe, o hay un problema de preparación básica de quien formuló esto o hay un problema francamente de mala fe de quien dio a conocer este reporte", dijo.

Para explicar los errores en que incurrió el reporte de la Auditoría Superior, Herrera Gutiérrez recurrió a un sencillo ejemplo con una infografía para detallar cómo se hacen los cálculos con el balance de cuentas, como sucede cuando alguien como "Juan" pide un préstamo a su amiga "Sofía" y lo que sucede con el paso del tiempo y regresa el dinero.

"No hay ningún gasto adicional", esgrimió, al referirse a los costos sobre la cancelación del proyecto aeroportuario.

Por eso le sorprendió que se haya cometido ese error básico en alguien tan experimentado.

Costo elevado. El sábado pasado, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que la cancelación del NAIM costará al menos 331 mil 996 millones 517.6 mil pesos y no los 100 mil millones que calculaba el gobierno federal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el lunes en la mañanera la información del organismo y dijo que exageraba en la cifra que dio a conocer.

"Están mal sus datos, yo tengo otros datos y se va a informar aquí. Y ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación, porque le están dando mala información a nuestros adversarios y yo creo que no debe prestarse a esas campañas".

El lunes por la noche, la Auditoría reconoció que hubo inconsistencias en la cuantificación sobre el costo de la cancelación del proyecto del Aeropuerto de Texcoco.