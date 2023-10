ASF denuncia al gobierno de "Alito" en Campeche por desvío de 27 mdp

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al gobierno de Campeche durante la administración de

, por probables desvíos de recursos por más de 27 millones de pesos.Se trata de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-04000-02-0606 606-DS-GF en la cual se detectaron probables daños a la Hacienda Pública Federal por 27 millones 647 mil 500 pesos, principalmente por malos manejos de los recursos que la federación destinó al Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del estado de Campeche (INDESALUD).Entre otras cosas, durante la fiscalización se presumió un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 265 millones 837.40 pesos por destinar recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2016 para realizar pagos de remuneraciones a seis servidores públicos que no contaron con la documentación necesaria.También se reportaron pagos de una indemnización por concepto de negligencia médica por 430 mil 900 pesos concepto no autorizado para ser financiado con dichos recursos, así como pagos retenciones en nóminas por 25 millones 466mil pesos, entre otras.En sus conclusiones, la ASF determinó que en 2018, la administración de Alejandro "Alito" Moreno "no dispuso de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría".