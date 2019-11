ASF detecta 59 casos de nepotismo en la SCJN

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó 59 casos de trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que tienen, al menos, un hermano laborando ahí mismo y de ellos, 10 están en la misma área.

En su revisión de la cuenta pública 2018, la ASF señaló que la Corte carece de reglas para evitar el nepotismo al interior de la institución. "Se identificó la falta de normatividad que regule el ingreso de personal con relación de parentesco en una misma área de adscripción", indicó la Auditoría.

Ante esto, la Corte informó a la ASF que realizará una adecuación a la normativa interna, para que se incluya una disposición en la que se solicite una declaratoria para todo el personal de nuevo ingreso y reingreso de no conflicto de interés relativa a la existencia o no de alguna relación civil o familiar por consanguinidad hasta el cuarto grado y, para que ya no se contrate dentro de una misma área a personas que guarden algún parentesco.

La ASF revisó la gestión financiera de la Corte sobre el presupuesto que ejerció de 3 mil 100 millones de pesos durante dicho ejercicio fiscal.

El organismo concluyó que el gasto de la Corte se apegó a la ley pero que, además de la ausencia de reglas para controlar el nepotismo, también falta regularizar la firma de sus contratos y que realizó adjudicaciones directas en las que no se acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.

Según el documento, durante 2018 la SCJN canceló comisiones oficiales que generaron gastos sin que se justifiquen debidamente por tratarse de necesidades del servicio, caso fortuito o de fuerza mayor.

"Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas", concluyó.