Así como se van unos, llegan otros, afirma PRD

Ángel Ávila Romero, integrante de la Dirección General Extraordinaria del PRD, aseguró que la salida de Alejandra Barrales y Juan Zepeda no significa el anuncio de más salidas dentro del partido por el impulso que están dando a la plataforma Futuro 21, pues "así como se van unos cuadros, llegan otros".

"Lo único que el PRD tiene que decir de la renuncia de Alejandra Barrales y de Juan Zepeda es que reconocemos sus aportaciones al fortalecimiento y a la vida del PRD, fueron dos cuadros importantes, a mi gusto exitosos, son buenos cuadros, reconocemos lo que hicieron por el PRD", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

La mañana de este martes, Barrales y Zepeda anunciaron su renuncia al sol azteca en una misiva, ante "los cimientos para construir una nueva propuesta política" en el PRD, a través de la plataforma Futuro 21, que busca utilizar el registro del partido para candidatura a cuadros no militantes en las elecciones de 2021.

Ávila Romero destacó que gracias a la iniciativa Futuro 21, donde participan políticos como Gabriel Quadri y José Narro, ahora tienen a políticos como Jaime Martínez Veloz, quien fuera su candidato al gobierno de Baja California el año pasado, en el PRD, y con él lograron ser tercera fuerza de votación en una entidad donde no tenían presencia.

"Unos se van, otros llegan, así es la vida de los partidos democráticos. Yo espero platicar con ellos, por teléfono, en un rato más. He escuchado que ellos se van muy agradecidos con el PRD y bueno, nosotros igual con ellos, con ese agradecimiento queremos quedarnos también de acá pa' allá", indicó.