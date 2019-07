Así es la Policía Federal, un cuerpo con los días contados

Estas son las claves para conocer este cuerpo de seguridad y entender el conflicto que los agentes han abierto contra López Obrador.



1. EL OBJETIVO Y COMPOSICIÓN DE LA POLICÍA FEDERAL

La Policía Federal, compuesta por unos 37,000 efectivos, es un organismo de la Secretaría de Seguridad Pública que tiene el mandato legal de salvaguardar la seguridad y derechos de los ciudadanos, prevenir la delincuencia e investigar los delitos.



A diferencia de las policías estatales, la PF está desplegada en todo el territorio mexicano, con especial presencia en las zonas fronterizas, los edificios gubernamentales, los parques nacionales y las centrales energéticas.



El cuerpo está compuesto por las divisiones antidrogas, científica, de fuerzas federales, de gendarmería, de inteligencia, de investigación, de seguridad regional, la secretaría general y la unidad de asuntos internos.



2. EL ORIGEN DEL CUERPO

El presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) creó en enero de 1999 la Policía Federal Preventiva (PFP), un organismo de la Secretaría de Gobernación que integró los distintos cuerpos policiales: la Policía Federal de Caminos, la Fiscal Federal y la de Migración.



Su sucesor, Vicente Fox (2000-2006), quitó las competencias policiales de la Secretaría de Gobernación y creó la Secretaría de Seguridad Pública en la que se integró la Policía Federal Preventiva.



Pero fue Felipe Calderón (2006-2012) quien en junio de 2009, ante el incremento de la violencia del crimen organizado, creó la Policía Federal (PF), que además de prevenir la delincuencia recibió competencias de investigación de delitos junto con la Fiscalía.



3. LA SOMBRA DE LA CORRUPCIÓN Y LA INEFICACIA

La corrupción interna, la falta de preparación de los agentes, las agresiones a ciudadanos y la poca efectividad contra la delincuencia son las críticas que planean encima de todos los cuerpos policiales mexicanos, incluida la Policía Federal.



El mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien considera que este cuerpo está "echado a perder", ordenó esta semana abrir una investigación por el pago de 2,600 millones de pesos para la compra de un equipo con un costo real de 600 millones de pesos.



De acuerdo con cifras oficiales, México cerró 2018 con 33,369 asesinatos, siendo el año más violento desde que se iniciaron los registros en 1997, una cifra récord que podría superarse en 2019.



4. LA CREACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL

Al considerar que los policías federales no están capacitados para afrontar la inseguridad, López Obrador optó por la creación de un nuevo cuerpo de seguridad, la Guardia Nacional, integrado por soldados, marinos y agentes policiales.



Centenares de miembros de la Policía Federal se manifiestan esta semana en contra de su incorporación a la Guardia Nacional, cuyo despliegue ya ha comenzado, por considerar que perderán salario y prestaciones laborales, puesto que se equilibrarán con los sueldos de los militares, que son menores.



El presidente ha acusado a una "mano negra" de promover las protestas y sostiene que los policías federales que no se hayan integrado a la Guardia Nacional en 18 meses se incorporarán en otros puestos de la administración y no despedidos.