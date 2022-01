Así evaluaron a Pedro Salmerón en el ITAM

Entre 2005 y 2018, el historiador Pedro Salmerón, acusado de haber cometido acoso sexual y postulado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ser embajador de México en Panamá, fue evaluado por alumnos del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), quienes lo señalaron de impartir clases poco preparadas, estándares en los parámetros de evaluación opacos, ausencias y en algunos momentos, ser un buen profesor.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó este lunes que "el presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha resuelto proponer a consideración del Senado de la República la designación de nuevos titulares en diversas representaciones de México en el exterior, perfiles todos con trayectorias relevantes en el servicio público".

A través de un comunicado, la dependencia encabezada por el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que entre esas propuestas por el titular del Ejecutivo se encuentra "Pedro Agustín Salmerón, doctor en Historia por la UNAM y experto en Historia de México, a la embajada de México en Panamá".

El anunció generó críticas de diferentes actores políticos, así como de usuarios en redes sociales, pues recordaron que sobre Pedro Salmerón pesan diferentes acusaciones de acoso sexual; sin embargo, esta tarde, el historiador dijo en un mensaje difundido a través de Twitter que "mientras no existan denuncias ante las autoridades competentes y todo sea linchamiento en redes".

Asimismo, compartió un documento con las evaluaciones que le hicieron sus alumnos del ITAM entre 2005 y 2018, todo esto en un documento de 53 páginas.

La primera evaluación corresponde a la clase de Historia de México I que Salmerón impartió en 2005, ahí le indicaron: "Necesita tener una clase más preparada, porque no hay un temario con las lecturas de apoyo, desde el inicio del semestre", "la clase sería mucho mejor con un grupo de lecturas adecuados", aunque también le dijeron que "la clase es muy interesante y el profesor es muy bueno en la materia".

En esa misma materia, pero en 2006, le indicaron que "la clase es muy poco didáctica, lo que la hace aburrida y tediosa" y que aunque es "interesante", "a veces parece un dictado de hora y media y puede volverse pesado". En tanto que en la evaluación de 2007, señalaron que "no hay estandarización en los parámetros a evaluar", "el profesor hacer el examen muy ambiguo y su forma de calificar es completamente subjetiva" y aunque le reconocieron que su clase es "excelente", "también está presente un trato de desdén hacia los alumnos. Ignoro si hay una razón específica, pero creo que sin necesidad de tender relaciones de amistad, la relación puede ser más amable".

En el ITAM, Salmerón también impartió la clase Historia de México II, y para su evaluación de 2009, los estudiantes le dijeron que era un "muy buen maestro, pero poco flexible a opiniones diferentes", que "debe limitarse a dar clase de Historia de México y dejar de opinar de política contemporánea, de lo que honestamente no sabe nada. Su clase aburrídisima", que "evalúa de forma muy extraña y no parece estar a disposición de explicarnos el por qué de nuestra calificación" y que se debía limitar a "temas de historia y no comente de política contemporánea. No es politólogo".

Para 2010, Salmerón impartió la clase Seminario de Investigación Política, en la que al término del curso le dijeron que "no habla bien de usted que sólo recomiende literatura de los 60, la academia ha producido mucho más en las últimas décadas" y "el profesor no ha diseñado una clase clara y comprensible, debido a que no tiene estructura su clase". Dos años más tarde, en esa misma asignatura, le indicaron que fue un "pésimo seminario, no me sirvió en nada para la tesis. Además, el profesor intenta imponer su punto de vista".

Para 2015, Salmerón estuvo al frente de la materia Historia de México III y ahí le señalaron que "los controles de lectura son muy difíciles y aunque leas muchas veces, las calificaciones de los mismos son muy bajas. No reflejan si leíste o no y valen demasiado en la calificación global", aunque también le comentaron que "la materia es interesante y amena".

A lo largo de las evaluaciones también se pueden leer comentarios positivos. Sin embargo, en 2014 y 2018 los estudiantes remarcaron sus críticas hacia Salmerón, así como la gran cantidad de ausencias que tuvo durante los cursos.

"El profesor es muy grosero" y "Ha faltado la mitad del curso y su suplente deja mucho que desear", son comentarios que se pueden leer en las evaluaciones de 2014, cuando impartió la materia de Historia de México II.

En tanto que para 2018, para las materias de Historia de México I y II, indicaron que "a lo largo del semestre, el profesor Salmerón ha faltado en al menos 10 ocasiones sin haberse tomado la molestia de dar aviso a nosotros, sus alumnos" y "el profesor no asistió a la mitad de las clases, nunca regresó los trabajos que les entregamos nunca los corrigió, asimismo, en una ocasión que llegamos a entregarle un trabajo nos dijo que no los quería y se salió del salón".