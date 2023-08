Así fue el caso Ariadna, que el fiscal de Morelos intentó encubrir

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 4 (EL UNIVERSAL).- La noche del 30 de octubre de 2022, ocurrió un feminicidio más en el país. El nombre de Ariadna Fernanda López resonó en las marchas para exigir justicia, incluyendo las del 8M.

Su caso, fue uno de los más controversiales ya que hubo evidencia en video de lo ocurrido.

Ariadna Fernanda fue la chica que ingresó a un departamento en la Condesa, Ciudad de México, junto a Rautel "N" y Vanessa "N"; pero su cuerpo fue hallado sin vida en la carretera La Pera-Cuautla, en Morelos.

El acusado, se dijo, es un empresario que tenía "palancas" en el Poder de Justicia de Morelos.

Por lo que todo parecía indicar que el fiscal que tomó el caso, Uriel Carmona Gándara, intentó encubrir el feminicidio de la joven que tenía apenas 27 años.

Tras casi un año de investigaciones, finalmente elementos de la fiscalía General de la República, junto con infantes de la Marina y elementos de la policía estatal de seguridad, detuvieron al fiscal, Uriel Carmona.

¿Qué ocurrió la noche del feminicidio de Ariadna?

El pasado domingo 30 de octubre de 2022, la joven se había reunido en el restaurante Fisher's, en la colonia Roma, CDMX junto a los culpables de su muerte: Rautel y Vanessa.

En los videos de seguridad difundidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se puede ver que los implicados y la víctima salen del lugar para abordar una camioneta y dirigirse al departamento de Rautel, el cual está ubicado en la colonia Condesa de la alcaldía Cuauhtémoc.

En el lugar, había más personas, pero fue alrededor de las 19:44 horas que los implicados se quedaron solos con Ariadna.

Esa noche no se observaron más movimientos, sino hasta el día siguiente, cuando Rautel sale cargando el cuerpo inerte de Ariadna.

Las cámaras de vigilancia del edificio lograron captar al feminicida llevando el cuerpo sin vida de la joven para meterlo a una camioneta y salir del lugar.

No se supo nada de la víctima hasta el 2 de noviembre, cuando unos ciclistas encontraron su cuerpo en la carretera La Pera-Cuautla.

Las contradicciones en el caso del feminicidio de Ariadna

Pese a que los videos captaron todos los movimientos de Rautel, el fiscal de Morelos que fue detenido el día de hoy, Uriel Carmona, había dicho que la muerte de Ariadna se debía a una broncoaspiración.

Se había determinado que la causa de muerte tenía que ver con la ingesta de alcohol.

Además, el fiscal negó que la joven presentara huellas de violencia que indicaran que se tratara de un feminicidio.

Por lo anterior, la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum pidió que la fiscalía capitalina investigara el caso a profundidad, así como al fiscal.

Cabe destacar que Rautel se entregó voluntariamente a las autoridades porque, según sus palabras, él "no había asesinado a la joven".

Tanto Vanesa como Rautel fueron vinculados a proceso por delito de feminicidio, por lo que continúan detenidos.